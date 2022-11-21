الصورة من الارشيف

طقس الإثنين.. أمطار مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

2022-11-21 / 09:08
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالواجهة المتوسطية.

ويرتقب كذلك مرور سحب حيث ستكون كثيفة خلال الظهيرة و الليل مما سيعطي الفرصة لنزول قطرات أو أمطار ضعيفة بمنطقة طنجة، اللوكوس و الريف.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و 17 درجة بالجنوب، وستكون ما بين 08 الى 14 درجة في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع بالمملكة.

وسيكون البحر هادئ إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، هادئ الى قليل الهيجان، وسيكون هائج خلال الظهيرة بالبوغاز، وهائج على طول الساحل وسيكون محليا قليل الهيجان الى هائج شمال المهدية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الفلاحة توضح بخصوص الأبقار التي يشملها قرار منع الذبح

وزارة الفلاحة توضح بخصوص الأبقار التي يشملها قرار منع…

2022-11-20 / 22:18
Photo of انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة

انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من برنامج “تيسير” للتحويلات المالية…

2022-11-20 / 20:33
Photo of كلب ضال يعضّ الوزير الصديقي والأخير يقاضي مجلس جماعة طنجة

كلب ضال يعضّ الوزير الصديقي والأخير يقاضي مجلس جماعة…

2022-11-20 / 17:52
Photo of برنامج تيسير…وزارة بنموسى تدعو الاسر إلى فتح حسابات بنكية

برنامج تيسير…وزارة بنموسى تدعو الاسر إلى فتح حسابات بنكية

2022-11-20 / 17:41
Photo of مباراة المغرب وكرواتيا تعلق الدراسة بENCG بالبيضاء

مباراة المغرب وكرواتيا تعلق الدراسة بENCG بالبيضاء

2022-11-20 / 17:06
Photo of مشاريع تأهيل الشبكة الطرقية ترى النور بجماعة مكناس.

مشاريع تأهيل الشبكة الطرقية ترى النور بجماعة مكناس.

2022-11-20 / 16:30
Photo of “GOMYCODE ” تفتح مكتبا جديدا بحي جوتيه بالدار البيضاء

“GOMYCODE ” تفتح مكتبا جديدا بحي جوتيه بالدار البيضاء

2022-11-20 / 15:52
Photo of هزة بقوة 4.1 درجات في بومرداس الجزائرية

هزة بقوة 4.1 درجات في بومرداس الجزائرية

2022-11-20 / 15:42
Photo of انتخاب احجيرة أمينا عاما جهويا لحزب “البام” لولاية ثانية بجهة فاس مكناس

انتخاب احجيرة أمينا عاما جهويا لحزب “البام” لولاية ثانية…

2022-11-20 / 15:26
Photo of الشرطة بوجدة تطلق الرصاص لتوقيف شخص متورط في قت_ل 3 نساء من أسرة واحدة

الشرطة بوجدة تطلق الرصاص لتوقيف شخص متورط في قت_ل…

2022-11-20 / 14:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق