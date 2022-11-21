طقس الإثنين.. أمطار مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالواجهة المتوسطية.

ويرتقب كذلك مرور سحب حيث ستكون كثيفة خلال الظهيرة و الليل مما سيعطي الفرصة لنزول قطرات أو أمطار ضعيفة بمنطقة طنجة، اللوكوس و الريف.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و 17 درجة بالجنوب، وستكون ما بين 08 الى 14 درجة في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع بالمملكة.

وسيكون البحر هادئ إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، هادئ الى قليل الهيجان، وسيكون هائج خلال الظهيرة بالبوغاز، وهائج على طول الساحل وسيكون محليا قليل الهيجان الى هائج شمال المهدية.

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