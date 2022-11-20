بنك المغرب .. ارتفاع الدرهم بنسبة 1,89 في المائة مقابل الدولار

هبة بريس - و م ع

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 1,73 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 1,89 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 نونبر 2022.

وأوضح البنك، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وقال المصدر ذاته إن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 341,2 مليار درهم بتاريخ 11 نونبر الجاري، أي بارتفاع بنسبة 0,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع نسبته 6,1 في المائة على أساس سنوي.

وأبرز أن إجمالي تدخلات بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، بلغ 104,8 مليار درهم، من بينها 46,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و31 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و26,9 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وأشار إلى أن متوسط حجم التداول اليومي، على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ 2,1 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2 في المئة في المتوسط، مضيفا أن بنك المغرب قد ضخ، خلال طلب العروض ليوم 16 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 17 نونبر)، ما مجموعه 32,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وسجل أنه في سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 0,3 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 20,5 في المائة.

وأكد أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات صناعة الأغذية الفلاحية بنسبة 3,4 في المائة، والنفط والغاز بنسبة 2,2 في المائة والتوزيع بنسبة 1,5 في المائة، في حين ارتفع مؤشرا قطاعي الاتصالات والبنوك بنسب بلغت على التوالي 1,3 في المائة و0,4 في المائة.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 699,1 مليون درهم مقابل 361,6 مليون درهم قبل أسبوع.

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