وزارة الفلاحة توضح بخصوص الأبقار التي يشملها قرار منع الذبح
هبة بريس - الرباط
بعد القرار الذي عممته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والقاضي بمنع ذبح الأبقار الحلوب، أقل من أربع سنوات، من دون تحديد الأصناف التي يشملها قرار، اضطرت الوزارة المعنية للتوضيح .
وفي مراسلة موجهة للمديريات الجهوية للوزارة بخصوص القرار الذي أحدث ارتباكا سواء لدى مربيي الأبقار أو الأسواق الأسبوعية أو المجازر، قالت وزارة الفلاحة ان القرار يهم فقط السلالات المنتجة للحليب من صنفي الموبليار والهولشتاين ( (Holstein et montbéliard، بالتالي فإنه لا يشمل الأبقار من الأصناف المحلية والأصناف الهجينة.
وصاحبت القرار الاول احتجاجات حول الانعكاسات المرتقبة على توفير الحاجيات من اللحوم .
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18 تعليقات
لفلاح الله يرحمو
االهم رحمنابالمطر
قاطعو منتجات سنترال ودانون
هاد ناس باغين يزيرو على درويش معرفناش منين نشدوهم
معالجة ازمة بازمة اكبر تبارك الله على الاذمغة.
الحل الوحيد للدولة هو الإستتمار وإدخال شركات جديدة مغربية أو أجنبية كفاكم من الإحتكار الحليب في المغرب عبارة عن بودرة تأتي من الخارج ادخلوا المراعي اكبر شركة لإنتاج الحليب ومشتقاته وانتظروا النتائج
وداك الكساب لي شري بالغلا يضيع مبقاش فيكوم
مشي الدبح هو لعطى نقص في الحليب عندكم خبراء في الميدان اكونوا صرحاء مع انفسهم ويقولوا فين كين المشكل واش العلف دير قرون وانتم كضحكوا علينا الفﻻح بصراحة مبقاش عندوا الرباح ﻻ في الفﻻحة وﻻ تربية المواش اغلب الفﻻحة كيبهوا اراضيهم وكتجهو المدن يشري دار ويكريها احسن بالف درجة من الفﻻحة وﻻ تربية المواشي
راه الفلاح قهرو العلف لصبح غالي بزاف ؤ الحليب مابقا فيه رباح داك شي علاش سمح في البقر
خاصهم المراقبة تكون فالعيد الكبير هاد العام راه كانت مذبحة جماعية للأبقار الحلوب خصوصا أن ثمن الخروف كان مقارب لثمن البقرة
الحكومة التائهة، في السنة الماضية فاش كانو سكان المدن كياكلو اللحم ب 50 و 40 درهم و الناس ديال البادية كتقطع كنتو ناعسين و دابا حماية القطيع. لا تتوفرون على بوصلة الشمال.
ومتى كان البقر الحلوب يدبح؟!
المغرب قريب يولي بحال الهند يمنع فيه ذبح البقر منعا كليا
راه الفلاح تقهر بسباب العلف لي غالي بزاف غادي يبقا كل مرة يذبح بقرة حتى يساليهم واش يبقا يصرف عليهم اشنو غادي يعطيهم محالتو للأولاد محالتو للماشية ربي يكون عونك اخي الفلاح
الفلاح راه ميمكنش اكسب صنف البلجيكي والشالوري واليموزين
وعلى الحكومة ان تدعم الاعلاف ولا حل غير هدا
هاد الحكومة جات ببركتها. نسينا مشكلة نقص الحليب منذ الثمانينات
الحكومة لاشك انها عندها خلل عقلي أو تستحمر الشعب سبب نقص الحبيب هو ارتفاع الأعلاف فقط انا كساب سابيع الأبقار كلها لأن التكلفة مرتفعة
نعم صحيح هدا قانون مزيان فرنسا ممنوع دبح البقرة لهاد يجب على المسؤولين خاصهم المراقبة العامة للتربية الوطن في أسواق ألقراية الجزار يقوم بالذبح البقرة يجب العواقب للجزار