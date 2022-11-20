وزارة الفلاحة توضح بخصوص الأبقار التي يشملها قرار منع الذبح

هبة بريس - الرباط

بعد القرار الذي عممته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والقاضي بمنع ذبح الأبقار الحلوب، أقل من أربع سنوات، من دون تحديد الأصناف التي يشملها قرار، اضطرت الوزارة المعنية للتوضيح .

وفي مراسلة موجهة للمديريات الجهوية للوزارة بخصوص القرار الذي أحدث ارتباكا سواء لدى مربيي الأبقار أو الأسواق الأسبوعية أو المجازر، قالت وزارة الفلاحة ان القرار يهم فقط السلالات المنتجة للحليب من صنفي الموبليار والهولشتاين ( (Holstein et montbéliard، بالتالي فإنه لا يشمل الأبقار من الأصناف المحلية والأصناف الهجينة.

وصاحبت القرار الاول احتجاجات حول الانعكاسات المرتقبة على توفير الحاجيات من اللحوم .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0