ناشط حقوقي جزائري في تونس يعلن منحه صفة لاجىء

هبة بريس - وكالات

كشف زكي حناش الناشط الحقوقي الجزائري البارز وطالب اللجوء في تونس أن الامم المتحدة منحته صفة لاجىء، وذلك إثر دعوات الى منع تسليمه لبلاده حيث يواجه سلسلة من التهم.

وزكي حناش شخصية بارزة في الحراك الاحتجاجي الذي دفع الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة الى التنحي في العام 2019، وواصل بعد ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي متناولا نشطاء الحراك الذين تم اعتقالهم.

بعد اعتقاله واحتجازه لأسابيع عدة في وقت سابق في الجزائر، انتقل إلى تونس حيث طلب اللجوء.

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