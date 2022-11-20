سيدة تصفع ماكرون وسط حراسته
هبة بريس - وكالات
بثّت وسائل إعلام، مقطع فيديو يُظهر لحظة تعرّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للصفع من قبل سيدة.
مقطع الفيديو تبلغ مدته تسع ثوان فقط، ويُظهر سيدة اعترضت طريق الرئيس الفرنسي، ثم صفعته، ما أثار حالة من الفوضى.
وشوهد عناصر التأمين المرافقة للرئيس الفرنسي، وهم يسيطرون على الموقف، ويقيدون حركة السيدة المهاجمة.
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15 تعليقات
محطم الرقم القياسي في عدد الصفعات
محطم الرقم القياسي في عدد الصفعات
على كل سياسي يرعى الشان العام ان يتحمل الانتقادات القاسية واي تصرفيق او رمي بالبيض الفاسد وان لم يستطع فلينسحب او يستقيل عن المسؤولية
حتى هو عندو داك الوجه غير ديال تصرفيق
الرئيس الأكتر تسرفيقا في العالم
وجه الفضائح كل مرة صفعة
لم يحترم مسافة الأمان 1 متر على الأقل ( نسى الكوفيد )
هذا تخلق باش يتصرفق
أكثر رئيس خدا تصرفين في عالم المشكل هو أنه القانون الفرنسي كيعطي أقصى عقوبة في هاد الحالة هي 3 أشهر ديال حبس هههه
هكاك بغا واحد رئيس ديال واحد لحكومة بلا منقولو سميتو ههه
هذا هو المعقول
حناكو ديال تصرفيق اصلا ديما واكل تصرفيق حيت غا خاشي وجهو وسط عباد الله
هذا جزاء من تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم
عاد طفات عليك شمعة راه جايا لعام دبا
حيد المقال لا تجيب ليك صدع غير الا بغيتو تجبدوه ما نعرف ولكن غير ما تبانوش كوانب
الى السي هشام هاذي صفعة جديد عاد كي وقعت من غير هاذيك دالعام لي داز ….