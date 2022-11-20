الركراكي يركز على الجانب البدني قبل مواجهة كرواتيا في المونديال

هبة بريس - القسم الرياضي

يركز الناخب الوطني وليد الركراكي على الجانب البدني قبل مواجهة كرواتيا ، في المباراة المقررة يوم الأربعاء القادم، ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وبرمج مدرب أسود الأطلس حصتين تدريبيتين اليوم الأحد رغبة منه في رفع نسق التدريبات والرفع من منسوب اللياقة البدنية لدى اللاعبين.

وخاض اللاعبون الحصة التدربية الأولى في الفترة الصباحية، وسيخوضون الحصة الثانية في الفترة المسائية.

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