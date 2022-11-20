SEVILLA, SPAIN - SEPTEMBER 27: Walid Regragui, head coach of Morocco, looks on during an international friendly game between Morocco and Paraguay at Benito Villamarin Stadium on September 27, 2022 in Sevilla, Spain. (Photo By Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images)

الركراكي يركز على الجانب البدني قبل مواجهة كرواتيا في المونديال

2022-11-20 / 21:13
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هبة بريس - القسم الرياضي

يركز الناخب الوطني وليد الركراكي على الجانب البدني قبل مواجهة كرواتيا ، في المباراة المقررة يوم الأربعاء القادم، ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وبرمج مدرب أسود الأطلس حصتين تدريبيتين اليوم الأحد رغبة منه في رفع نسق التدريبات والرفع من منسوب اللياقة البدنية لدى اللاعبين.

وخاض اللاعبون الحصة التدربية الأولى في الفترة الصباحية، وسيخوضون الحصة الثانية في الفترة المسائية.

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‫7 تعليقات

  2. التشكيلة الثرية لمنتخب المغرب لها القدرة بلوغ الدورة الثاني و لم لا تقدم في الأدوار لأن كل ظروف مواتية خاصة في بلد عربي.بالتوفيق للفرق العربية.

  6. لماذا نحن العرب أو أفارقة لا نتق في أنفسنا ونتوج بكأس العالم. فرنسا توجت بكأس العالم النسخة السابقة بلاعبين أغلبهم أفارقة مجنسين.
    المسألة هي الثقة والطموح والعمل الجاد كل شيئ ممكن

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