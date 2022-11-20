الركراكي يركز على الجانب البدني قبل مواجهة كرواتيا في المونديال
هبة بريس - القسم الرياضي
يركز الناخب الوطني وليد الركراكي على الجانب البدني قبل مواجهة كرواتيا ، في المباراة المقررة يوم الأربعاء القادم، ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس العالم قطر 2022.
وبرمج مدرب أسود الأطلس حصتين تدريبيتين اليوم الأحد رغبة منه في رفع نسق التدريبات والرفع من منسوب اللياقة البدنية لدى اللاعبين.
وخاض اللاعبون الحصة التدربية الأولى في الفترة الصباحية، وسيخوضون الحصة الثانية في الفترة المسائية.
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7 تعليقات
بالتوفيق لمنتخبنا الوطني في المونديال
كلنا فخورون بكم
التشكيلة الثرية لمنتخب المغرب لها القدرة بلوغ الدورة الثاني و لم لا تقدم في الأدوار لأن كل ظروف مواتية خاصة في بلد عربي.بالتوفيق للفرق العربية.
المغرب بإمكانه الذهاب الى ابعد من الدور الثاني
كأس العالم في الجيب رغم الصعوبات
متفائل مع هذا المنتخب نتمنى له التوفيق
لماذا نحن العرب أو أفارقة لا نتق في أنفسنا ونتوج بكأس العالم. فرنسا توجت بكأس العالم النسخة السابقة بلاعبين أغلبهم أفارقة مجنسين.
المسألة هي الثقة والطموح والعمل الجاد كل شيئ ممكن
يجب ان نلعب المباراة النهائية