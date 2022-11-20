انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة

هبة بريس - و م ع

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه سيتم، ابتداء من يوم غد الاثنين، الشروع في التسجيل ببرنامج “تيسير” برسم الموسم الدراسي 2023/2022 بالنسبة للتلميذات والتلاميذ الجدد الذين يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي بالوسط القروي والسلك الإعدادي بالوسطين القروي والحضري، والراغبين في الاستفادة منه.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه العملية تأتي “في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المتعلقة بالتدبير المفوض لبرنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة إلى صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، المسير للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.

وقالت الوزارة “ننهي إلى علم أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ الجدد الذين يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي بالوسط القروي والسلك الإعدادي بالوسطين القروي والحضري، والراغبين في الاستفادة من برنامج تيسير، إنه سيتم الشروع في التسجيل بالبرنامج برسم الموسم الدراسي 2023/2022 ابتداء من يوم الاثنين 21 نونبر 2022، بالنسبة للقاطنين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة”، مبرزة أن هذه المرحلة تهم التجريب التقني لعملية التسجيل، قبل التعميم على باقي جهات المملكة ابتداء من يوم الاثنين 05 دجنبر 2022.

وأوضح المصدر ذاته أن عملية التسجيل برسم هذه السنة الدراسية “ستتم عن طريق وكالات القرب المعتمدة من طرف صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط والمنصة الإلكترونية تيسير المكونة من الموقع الإلكتروني https:\\tayssir.cdgprevoyance.ma والتطبيق Tayssir بالهواتف الذكية”.

ودعا الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم والتسجيل في البرنامج، سواء عن طريق وكالات القرب أو المنصة الإلكترونية، إلى التوفر على وثائق البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني للولي، ورقم مسار التلميذ (ة)، ورقم الانخراط في نظام المساعدة الطبية راميد (إذا كان المعني (ة) بالأمر يستفيد من راميد)، وتصريح بالشرف أو شهادة الوصاية على التلميذ (ة) المستفيد (ة) إذا كان الولي غير الأب.

ومن أجل تسهيل عملية تتبع الملفات واستخلاص الدعم المالي، حث البلاغ كافة الأمهات والآباء وأولياء الأمور على فتح حساب بنكي في أية وكالة من وكالات القرب المعتمدة من طرف صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط والتسجيل عبر الموقع أو التطبيق Tayssir.

ووضعت الوزارة رهن إشارة المعنيين الموقع الإلكتروني التالي https:\\tayssir.cdgprevoyance.ma للاطلاع على المزيد من المعلومات.

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