بمشاركة السعودية وباكستان.. مصر تنفذ مناورة “درع السماء”

2022-11-20 / 20:22
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هبة بريس - وكالات

أعلنت مصر، الأحد، تنفيذ مناورة للدفاع الجوي، بعنوان “درع السماء”، بمشاركة دول بينها السعودية وباكستان.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ في بيان: “بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة قوات الدفاع الجوي تنفذ التدريب المشترك درع السماء بأحد ميادين الرماية (لم يحدده)”.

وأشار إلى مشاركة وفد من السعودية وباكستان في الفعاليات، واليونان وقبرص الرومية، بصفة مراقب.

وشهد التدريب “تنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة لقوات الدفاع الجوي”، بحسب البيان دون تحديد عدد أيام المناورة أو تفاصيل أكثر عن المشاركين.

ومنذ بداية العام الجاري، تشهد المنطقة زخما في التدريبات العسكرية المشتركة بين عدد من دولها في ظل أزمات عالمية وصراعات مسلحة.

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‫11 تعليقات

  1. بالنجاح والتوفيق الدائم إن شاء الله حفظ الله جيش مصر العظيم وحفظ الله الوطن

  5. ماشاء الله كل التوفيق والسداد والنجاح الدائم حفظكم الرحمن الرحيم

  6. القوات المسلحة المصرية مصنع الرجال وعرين الأبطال
    تحيا مصر وجيش مصر

  8. كل التحيه والتقدير لرجال الدفاع الجوى درع السماء المصريه حفظكم الله

  10. تسلموا يا أبطال يوفقكم الرحمن ويحفظكم ويعينكم رب السموات والارض

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