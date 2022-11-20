“مـ..ـأساة” ..غرق مركب صيد يقل 6 مغاربة بالقنيطرة

هبة بريس - متابعة

استيقظت مدينة المهدية ضواحي القنيطرة على خبر غرق قارب للصيد التقليدي بالقرب من ميناء المدينة، وبالضبط في حدود الساعة الرابعة من صباح الأحد.

وبحسب مصادر محلية فقد تسبب الحادث في غرق 6 بحارة كانوا على متن قارب صيد يعتمد تقنية الصيد بالشباك.

واستنفر الحادث جميع العناصر الأمنية ورجال الدرك الملكي والوقاية المدنية من أجل إنقاذ البحارة حيث تم العثور على جثة بحار بجانب شط بحر سيدي بوغابة، الذي يبعد بحوالي كيلومتر واحد عن ميناء مهدية فيما جرى إنقاذ بحارين وتم نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، بينما مازال ثلاث بحارة في عداد المفقودين.

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