“مـ..ـأساة” ..غرق مركب صيد يقل 6 مغاربة بالقنيطرة

2022-11-20 / 20:04
1
هبة بريس - متابعة

استيقظت مدينة المهدية ضواحي القنيطرة على خبر غرق قارب للصيد التقليدي بالقرب من ميناء المدينة، وبالضبط في حدود الساعة الرابعة من صباح الأحد.

وبحسب مصادر محلية فقد تسبب الحادث في غرق 6 بحارة كانوا على متن قارب صيد يعتمد تقنية الصيد بالشباك.

واستنفر الحادث جميع العناصر الأمنية ورجال الدرك الملكي والوقاية المدنية من أجل إنقاذ البحارة حيث تم العثور على جثة بحار بجانب شط بحر سيدي بوغابة، الذي يبعد بحوالي كيلومتر واحد عن ميناء مهدية فيما جرى إنقاذ بحارين وتم نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، بينما مازال ثلاث بحارة في عداد المفقودين.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قــ..ـتلى في هـ..ـجوم مسلح على ملهى ليلي للمــ..ـثليين في ولاية كولورادو الأمريكية

قــ..ـتلى في هـ..ـجوم مسلح على ملهى ليلي للمــ..ـثليين في…

2022-11-20 / 18:12
Photo of مصـ..ـرع فتاتين في حـ..ـادثة سير بالطريق السيار بين تازة و فاس

مصـ..ـرع فتاتين في حـ..ـادثة سير بالطريق السيار بين تازة…

2022-11-19 / 21:09
Photo of منجل يـ.ـنهي حــ..ـياة زوجة على يد زوجها بقلعة السراغنة

منجل يـ.ـنهي حــ..ـياة زوجة على يد زوجها بقلعة السراغنة

2022-11-19 / 18:57
Photo of جريمة بشعة تهز سيدي قاسم.. زوجة ت.قتل زوجها وتدفن جثت.ه داخل “كوري”

جريمة بشعة تهز سيدي قاسم.. زوجة ت.قتل زوجها وتدفن…

2022-11-19 / 17:17
Photo of هزة أرضية بقوة 4,5 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 4,5 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

2022-11-19 / 12:12
Photo of فرضية الانتـ.ـحار..العثور على جــ..ـثة ثلاثيني يستنفر أمن طنجة

فرضية الانتـ.ـحار..العثور على جــ..ـثة ثلاثيني يستنفر أمن طنجة

2022-11-18 / 21:08
Photo of تاونات جريمة ق_تل تهز دوار مسدورة بجماعة عين عائشة

تاونات جريمة ق_تل تهز دوار مسدورة بجماعة عين عائشة

2022-11-17 / 11:55
Photo of فاس..” شارجور ” يتسبب في احتراق منزل بالكامل

فاس..” شارجور ” يتسبب في احتراق منزل بالكامل

2022-11-16 / 23:04
Photo of انقلاب حافلة خريبكة.. المحكمة تقضي بحبس السائق ومساعده

انقلاب حافلة خريبكة.. المحكمة تقضي بحبس السائق ومساعده

2022-11-16 / 20:01
Photo of جريمة بشعة تهز الجديدة.. زوج ي_قتل زوجته والأمن يحقق

جريمة بشعة تهز الجديدة.. زوج ي_قتل زوجته والأمن يحقق

2022-11-16 / 16:07

تعليق واحد

  1. نسأل الله له الرحمة و الشفاء للمصاب و أن يتم العثور على الأربعة الآخرين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق