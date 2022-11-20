صحيفة لندنية :الأوروبيون والولايات المتحدة لايثقون في الجزائر خاصة بعد وقف إمداداتها من الغاز باتجاه المغرب

هبة بريس - الرباط

قالت صحيفة العرب الصادرة من لندن، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعسى إلى تشكيل تحالف للطاقة مع قطر على شاكلة التحالف النفطي أوبك ما سيمكنه من إدارة المواجهة مع أوروبا وإفشال مساعيها لفرض حظر قاس على غاز روسيا.

وأضافت الصحيفة أن إقناع الدوحة ببهذا التحااف يعد مهمة صعبة للغاية نظرا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بين الدوحة وواشنطن ، وهو مادفع ببوتين الى البحث عن دعم جزائري لإنجاح التحالف الجديد، بالعمل على تحقيق الأهداف التي يريدها بوتين بخنق أوروبا من الجنوب. والأوروبيون أنفسهم يتوقعون خطوة مماثلة من الجزائر بالرغم من الاتفاقيات الموقعة معها وزيادة الاهتمام بها من قبل دول مثل إيطاليا.

وأضافت الصحيفة اللندنية ان الأوروبيون ولا الولايات المتحدة لايثقون في الجزائر خاصة بعد وقف إمداداتها من الغاز باتجاه المغرب، والعقوبات من جانب واحد على إسبانيا في خطوة اعتباطية لم تراع شراكتها مع الاتحاد الأوروبي قبل أن تتراجع بعد اكتشاف خطورة هذه الخطوة على مصداقيتها على المدى البعيد في أن تكون موردا للغاز، وأنها تماما مثل روسيا تخلط الشراكة على مستوى الطاقة بالمواقف السياسية الآنية.

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