French President Emmanuel Macron (R) and Algeria's President Abdelmadjid Tebboune (L) leave at the end of a joint press conference at the presidential palace in Algiers on August 25, 2022. - The French president starts a three-day visit to Algeria on August 25, to help mend ties with the former French colony, which this year marks its 60th anniversary of independence. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

صحيفة لندنية :الأوروبيون والولايات المتحدة لايثقون في الجزائر خاصة بعد وقف إمداداتها من الغاز باتجاه المغرب

2022-11-20 / 19:28
1
هبة بريس - الرباط

قالت صحيفة العرب الصادرة من لندن، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعسى إلى تشكيل تحالف للطاقة مع قطر على شاكلة التحالف النفطي أوبك ما سيمكنه من إدارة المواجهة مع أوروبا وإفشال مساعيها لفرض حظر قاس على غاز روسيا.

وأضافت الصحيفة أن إقناع الدوحة ببهذا التحااف يعد مهمة صعبة للغاية نظرا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بين الدوحة وواشنطن ، وهو مادفع ببوتين الى البحث عن دعم جزائري لإنجاح التحالف الجديد، بالعمل على تحقيق الأهداف التي يريدها بوتين بخنق أوروبا من الجنوب. والأوروبيون أنفسهم يتوقعون خطوة مماثلة من الجزائر بالرغم من الاتفاقيات الموقعة معها وزيادة الاهتمام بها من قبل دول مثل إيطاليا.

وأضافت الصحيفة اللندنية ان الأوروبيون ولا الولايات المتحدة لايثقون في الجزائر خاصة بعد وقف إمداداتها من الغاز باتجاه المغرب، والعقوبات من جانب واحد على إسبانيا في خطوة اعتباطية لم تراع شراكتها مع الاتحاد الأوروبي قبل أن تتراجع بعد اكتشاف خطورة هذه الخطوة على مصداقيتها على المدى البعيد في أن تكون موردا للغاز، وأنها تماما مثل روسيا تخلط الشراكة على مستوى الطاقة بالمواقف السياسية الآنية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التمدد الايراني في القارة السمراء ..مخطط طهران الناعم لزعزعة استقرار منطقة شمال افريقيا

التمدد الايراني في القارة السمراء ..مخطط طهران الناعم لزعزعة…

2022-11-20 / 18:04
Photo of القمة “الفرانكفونية” بتونس.. الوجه الأخر للأزمة المغربية الفرنسية

القمة “الفرانكفونية” بتونس.. الوجه الأخر للأزمة المغربية الفرنسية

2022-11-20 / 13:31
Photo of عزيز الرباح لـ ” هبة بريس ” : علاقتي بالعدالة والتنمية إنتهت ولن أؤسس حزبا

عزيز الرباح لـ ” هبة بريس ” : علاقتي…

2022-11-20 / 12:04
Photo of توقع “اعتراضات” بعد حديث بنكيران عن “التدابير الشيطانية”

توقع “اعتراضات” بعد حديث بنكيران عن “التدابير الشيطانية”

2022-11-20 / 11:40
Photo of غضب حقوقي من القنصليات الأوروبية والسبب “طلبات التأشيرة”

غضب حقوقي من القنصليات الأوروبية والسبب “طلبات التأشيرة”

2022-11-20 / 10:29
Photo of فتح باب الترشح للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية ابتداء من اليوم

فتح باب الترشح للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية ابتداء…

2022-11-19 / 22:50
Photo of سفير أنقرة بالمغرب : نزاع الصحراء مفعتل واستثمارات تركية قريبة بالعيون

سفير أنقرة بالمغرب : نزاع الصحراء مفعتل واستثمارات تركية…

2022-11-19 / 19:44
Photo of وهبي : “نحن نسير في الطريق الصّحيح ولن نقبل بجهة لاتؤدي الضرائب “

وهبي : “نحن نسير في الطريق الصّحيح ولن نقبل…

2022-11-19 / 18:50
Photo of القمة الفرنكفونية بتونس ..المغرب يكتفي بحضور مديرة التعاون والعمل الثقافي

القمة الفرنكفونية بتونس ..المغرب يكتفي بحضور مديرة التعاون والعمل…

2022-11-19 / 18:30
Photo of المغرب يعتمد الإعلان السياسي حول الأسلحة المتفجرة

المغرب يعتمد الإعلان السياسي حول الأسلحة المتفجرة

2022-11-19 / 14:54

تعليق واحد

  1. يا عباد الرحمن التضامن المعفن نعرفه ونعرف حقده على بلدي ولاكن اين العدالة الاجتماعية والفساد في بلدي ؟ لانختبأ بالعدو ونحن اصلا لانشتغل ولا تغير لتحسين الجبهة الداخلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق