إكوادور تفوز على قطر في مباراة افتتاح كأس العالم 2022

هبة بريس - القسم الرياضي

فاز منتخب إكوادور على نظيره القطري بهدفين دون رد، في المبارة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب البيت، ضمن افتتاح نهائيات كأس العالم “قطر 2022”.

افتتح إنير فالنسيا، مهاجم فنربخشة التركي التسجيل لمنتخب إكوادور في الدقيقة 16 من ضربة جزاء، وعاد نفس اللاعب ليوقع الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 31.

هذا الفوز يضع إكوادور في صدارة المجموعة الأولى مؤقتا، في انتظار مباراة هولندا ضد السيغال عن نفس المجموعة، التي ستقام غدا الإثنين بداية من 17.00 مساء.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0