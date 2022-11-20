إكوادور تفوز على قطر في مباراة افتتاح كأس العالم 2022

2022-11-20 / 19:06
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هبة بريس - القسم الرياضي

فاز منتخب إكوادور على نظيره القطري بهدفين دون رد، في المبارة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب البيت، ضمن افتتاح نهائيات كأس العالم “قطر 2022”.

افتتح إنير فالنسيا، مهاجم فنربخشة التركي التسجيل لمنتخب إكوادور في الدقيقة 16 من ضربة جزاء، وعاد نفس اللاعب ليوقع الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 31.

هذا الفوز يضع إكوادور في صدارة المجموعة الأولى مؤقتا، في انتظار مباراة هولندا ضد السيغال عن نفس المجموعة، التي ستقام غدا الإثنين بداية من 17.00 مساء.

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‫17 تعليقات

  1. للعلم التاريخ لا يذكر الافتتاح او التنظيم
    التاريخ يذكر الاداء والمستوى والبطل

  2. لجنة مكافحة المنشـ.طات في الفيفا تطلب من لاعبي منتخب قطر بتناول المنـ.شطات

  5. الحفل رائع جداً
    والملعب كذلك
    والاروع الجمهور العربي
    لكن اداء العنابي سيء جداً

  6. للاسف كل شيء حضر الا منتخب قطر اضعتم الفرحة بالافتتاح العظيم .. يجب معاقبة اللعيبة على هذا الاداء السيئ

  7. ترى هذا هو مستوى الانديه الاسيويه وخصوصاً العربيه
    أمام المنتخبات العالمية
    فلا احد يستغرب النتيجه

  8. ترى هذا هو مستوى الانديه الاسيويه وخصوصاً العربيه
    أمام المنتخبات العالمية
    فلا احد يستغرب النتيجه

  10. لا أداء لا دفاع لا وسط لا هجوم. للأسف منتخب مخيب للآمال في أول مباراة وفي أرضه

  11. مصر افضل منه لايستحق التواجد في كاس كبيرة مثل كاس العالم لم نرى رد فعل من اللاعبين

  13. ‏قطر استعدت لكأس العالم افضل استعداد وجهزت كل شيء على أعلى مستوى ونسيت أن تجهز فريقاً يظهر بشكل مميز وقوي

  14. اللعب بطيء طبعا اللاعبين ماعم يلعبو مع الاندية وفاقدين لحساسية المباريات طبيعي الاداء

  17. اذا تحدثنا عن قطر الاداء غير مقنع اليوم بغض النظر عن الفريق المنافس ( VS) ،

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