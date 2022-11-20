أول مصافحة بين إردوغان والسيسي في مونديال قطر 2022

2022-11-20 / 18:40
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هبة بريس - وكالات

تصافح الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي الأحد للمرة الأولى على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر، بحسب الرئاسة التركية.

وأكد مسؤول في الرئاسة التركية لوكالة فرانس برس مساء الأحد هذا “التواصل الثنائي الأول” بين الرئيسين أثناء حفل افتتاح البطولة.

وأظهرت الصورة التي نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة التركية، الرئيسين اللذين ساد الفتور علاقتهما منذ تولي السيسي الرئاسة في مصر، يتصافحان مبتسمين.

والصورة من بين صور أخرى تظهر تبادل الابتسامات بين إردوغان ورؤساء الدول والحكومات الذين جاؤوا الى قطر لحضور افتتاح المونديال.

وفي القاهرة، امتنعت الرئاسة المصرية عن التعليق.

ساد الفتور العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ وصول السيسي إلى الحكم عام 2013، بعد إطاحة الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي.

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‫8 تعليقات

  1. انه النفاق وماادراكم ما النفاق والله وعد المنافقين بالدرك الاسفل من النار والله،يمهل ولايهمل ايها المنافقون الصهاينة،لادين لادنيا عملاء بني صهيون والدنيا لاتدوم يابني كلبون .

  2. الحمد لله
    نتمنى أن تكون هذا خطوة أولى إلى ما فيه خير الشعبين الشقيقين المصري، والتركي.

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