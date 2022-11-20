الطفل غانم فتاح يسرق الأضواء في افتتاح مونديال قطر 2022

2022-11-20 / 18:22
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هبة بريس - وكالات

شارك الطفل القطري غانم فتاح المصاب بمتلازمة التراجع الذيلي الى جانب النجم الأمريكي مورغان فريمان، في حفل افتتاح نهائيات كأس العالم “مونديال قطر 2022″، الأحد 20 نونبر 2022 .

وفاجأت اللجنة المنظمة لحفل نهائيات مونديال قطر 2022، العالم باعتمادها على النجم العالمي مورغان فريمان في الفقرة الأولى لحفل الافتتاح.

وظهر فريمان في حوار السلام، إلى جناب الطفل القطري غانم المفتاح سفسر النوايا الحسنة تجسيدا لحوار الحضارات بين الشرق والغرب حول الاختلافات بين الشعوب والسلام ودعوة الشرق للغرب من أجل الاتحاد وإحياء المحبة والسلام في أرض واحدة.

وجاء الحوار على الشكل التالي بين مورغان فريمان والطفل غانم المفتاح:

مورغان فريمان: “نحن نلبي نداء الاحتفال، هذا شيء جديد…

غانم المفتاح: نحن نرحب بك، مرحبا بك في البيت

مورغان فريمان: أتذكر أنه بعد سماعي النداء، عوض أن أبحث عن طريق مغاير، تخلينا عن الطريق، وسلكنا طريقا آخر، ولهذا العالم يبدو أكثر تباعدا وانقساما، كيف يمكن أن تجتمع الدول إذا كانت لكل منها طريقها الخاصة”.

غانم المفتاح: “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم”، نحن خلقنا على هذه الأرض لكي نتوحد.

مورغان فريمان: أرى الآن أن ما يجمعنا هو أكبر بكثير من ما يفقرنا، لكن كيف يمكن أن نستمر أكثر وأكثر ونطيل التوافق.

غانم المفتاح: من خلال التسامح والاحترام يمكن أن نحيا معيا تحت سقف واحد. بالعربي بيت الشعر هو خيمة البدوي، حيث وضعت وتكون بيتا للجميع، وحين ندعوك هنا فإنه بيتك، نعم أنت مرحب بك في هذه الخيمة، والكل مرحب به.

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‫8 تعليقات

  3. الله يسلمك نشاء الله و يطوال عمرك ياغانم
    فيك ارئ قدرات الله وبركاته و فتحه علي مخلوق
    انه الله اذا اراد شي إنما يقل اله كن فيكن سبحان الله
    لا مستحيل مع إمان بالله

  7. اول مرة احترم دولة عربية لحر صهاعلى توصبخ الاسلام الصحيح والعمل على نشرة ربنا يوفقهم

  8. الافتتاح مبهر جدا فى كل شئ والاجمل الحرص على هويتنا العربيه الاسلاميه

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