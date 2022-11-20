قــ..ـتلى في هـ..ـجوم مسلح على ملهى ليلي للمــ..ـثليين في ولاية كولورادو الأمريكية
هبة بريس - وكالات
لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 18 آخرون، بعد أن فتح مسلح النار داخل نادٍ للمثليين في ولاية كولورادو الأمريكية ليلة السبت.
وقالت الشرطة إن المشتبه به، ويدعى أندرسون لي ألدريتش (22 عاماً)، رهن الاحتجاز ويتلقى العلاج من إصابات.
وأضافت الشرطة إن شخصين بمزايا “بطولية” في الملهى تمكنوا من السيطرة على المهاجم.
وأصدر “كلوب كيو”، في كولورادو سبرينغز، بياناً على فيسبوك قال فيه إن “الهجوم الأحمق على مجتمعنا قد دمره”، وشكر العملاء الذين “أخضعوا” المسلح.
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8 تعليقات
توقيت العمبلة!!! مع حملة التضامن لدعم المثليين من بعض الدول الغربية
ومهاجمة استضافة قطر لكأس العالم!!؟
نقلب السحر على الساحر ان شاء الله
اني ضد القتل والاعمال الارهابية حتى لو كانت على الكفار ولاكن المثليين اللي نشروا مرض الايدز بالعالم بصراحة يستحقون الابادة
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون . صدق الله العظيم.
هاؤلاء جماعة فاسقة يمارسون اللواط وفواحش يندى لها الجبين .
الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب الناس على اعمالهم وهو الذي يعاقبهم او يعفو عنهم ماذالو بقوا جماعه منهم وتابوا ندموا واستغفروا ربهم من نحن حتى نقتل ونحاسب الناس من اعطانا السلطه حتى نقتل على كيفنا
يمهل وﻻيهمل سبحانك ربي
فنته والارهاب يضرب العالم قال تعالى ظهره الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ..هذه نتجه استخدام الشهوات وعدم الاتهام باخﻻق دين محمدوال محمد
لن يقدر أحد يغطي الشمس بغربال وهذه هي امريكا العدوانيه وهي من تفعل ذلك الشي لكن منصورين بإذن الله تعالى
كل الاعيبها مكشوفة ومفضوحه