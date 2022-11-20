كلب ضال يعضّ الوزير الصديقي والأخير يقاضي مجلس جماعة طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

قرر الوزير السابق ، عبد السلام الصديقي اللجوء الى القضاء ضد مجلس جماعة طنجة ، إثر تعرضه لعضة كلب ضال بأحد شوارع المدينة ، دفعته الى التوجه صوب المستشفى لتلقي الاسعافات والعلاجات الضرورية.

وقال الوزير الصديقي في منشور على حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك ”

“مشكلة الكلاب الضالة تتطلب حلا مستعجلا مادام الأمر يتعلق بحياة المواطن وسلامته”. كتبت هذه التدوينة بتاريخ 21 غشت الماضي. وها انا اتعرض يوم الخميس الماضي لعضة كلب وسط مدينة طنجة. عضة اجبرتني على اللجوء فورا الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بدءا باللقاح المضاد لمرض الكلاب واللقاح ضد التيتانوسtétanos.

وأضاف الصديقي في التدوينة ذاتها قائلا :” ولوضع حد لظاهرة الكلاب الضالة التي اودت بحياة عشرات من المواطنين العزل، قررت اللجوء الى القضاء لرفع دعوى ضد مجلس مدينة طنجة. فمن غير المعقول ان تترك الأمورعلى ما هي عليه حيث تمتلأ الشوارع الرئسية بما فيها شارع الكورنيش، بهذه الحيوانات المفترسة. ولدي كامل الثقة. في العدالة المغربية لتقول كلمتها وتنصفني فيما تعرضت له على اثر هذه الصدمة المعنوية بالاضافة الى الضرر الجسدي”.

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