برنامج تيسير…وزارة بنموسى تدعو الاسر إلى فتح حسابات بنكية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن انطلاق برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة، داعية أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ الجدد الذين يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي بالوسط القروي والسلك الإعدادي بالوسطين القروي والحضري والراغبين في الاستفادة من برنامج “تيسير”، (داعية) إياهم إلى فتح حساب بنكي في أية وكالة من وكالات القرب المعتمدة من طرف صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط والتسجيل عبر الموقع أو التطبيق Tayssir.

ودعت الوزارة الراغبين من الاستفادة من هذا الدعم، إلى التسجيل في البرنامج، سواء عن طريق وكالات القرب أو المنصة الإلكترونية التوفر على الوثائق التالية:

. البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني للولي؛

. رقم مسار التلميذ(ة)؛

. رقم الانخراط في نظام المساعدة الطبية راميد (إذا كان المعني(ة) بالأمر يستفيد من راميد)؛ . تصريح بالشرف أو شهادة الوصاية على التلميذ(ة) المستفيد(ة) إذا كان الولي غير الأب.

وأضاف بلاغ الوزارة توصلت هبة بريس بنسخة منه، أن الأمر يأتي تفعيلا لاتفاقية الشراكة المتعلقة بالتدبير المفوض لبرنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة، لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط المسير للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم الشروع في التسجيل بالبرنامج برسم الموسم الدراسي ،2022/2023 ، ابتداء من يوم الإثنين 21 نونبر 2022 بالنسبة للقاطنين بجهة الرباط سلا القنيطرة وتهم هذه المرحلة التجريب التقني لعملية التسجيل قبل التعميم على باقي جهات المملكة ابتداء من يوم الإثنين 05 دجنبر 2022. وستتم عملية التسجيل برسم هذه السنة الدراسية عن طريق وكالات القرب المعتمدة من طرف صندوق الإبداع والتدبير للاحتياط والمنصة الإلكترونية “تيسير” المكونة من الموقع الإلكتروني

https:tayssir.cdgprevoyance.ma والتطبيق Tayssir بالهواتف الذكية.

وشددت الوزارة عل أنه ومن أجل تسهيل عملية تتبع الملفات واستخلاص الدعم المالي ندعو كافة الأمهات والآباء وأولياء الأمور إلى فتح حساب بنكي في أية وكالة من وكالات القرب المعتمدة من طرف صندوق الإيداع والتدبير.

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