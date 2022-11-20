قطر تبهر العالم بحفل رائع في افتتاح مونديال 2022

هبة بريس _ متابعة

افتتحت مساء اليوم الأحد بطولة كأس العالم قطر 2022، بحقل مبهر أقيم في ملعب “البيت”، أحد الملاعب الثمانية التي تستضيف مباريات البطولة، التي تقام لأول مرة على أرض عربية.

وشهد حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 العديد من اللقطات اللافتة، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المرموقة، بينها قادة عدد من الدول العربية.

ومزج حفل الافتتاح بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، وتصدره أحد أعضاء فرقة البوب الكوري الشهيرة “بي تي إس”.

وقدم النجم العالمي مورغان فريمان حفل افتتاح كأس العالم مع مواطن قطري من ذوي الهمم، والذي قام بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وبدأ الحفل بتوجيه رسالة، تدعو إلى التقارب بين الشعوب، والتغلب على الاختلافات مهما كانت نوعها، وذلك بالاستدلال بالآية: “يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍۢ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”.

وشهد الحفل تقديم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 بطريقة فريدة وخاصة، من خلال أهازيج بمختلف اللغات.

وقدمت لوحة فنية مصحوبة بأغاني حفلات افتتاح المونديالات السابقة، أمام حضور جماهيري غفير بمدرجات ملعب “البيت”، قبل أن تظهر تعويذة مونديال قطر 2022.

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