إعلامي مصري ينتقد افتتاح مونديال قطر بآيات من القرآن
أثار حديث الإعلامي محمد الباز، المقرب من النظام المصري، عن افتتاح كأس العالم في قطر 2022، انتقادات واسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الباز المقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تعليقه على خبر افتتاح مونديال قطر بآيات من القرآن الكريم، إن “ما تفعله قطر خطأ كبير جدًا، لأننا نفسد الأشياء، لو وقف رجل دين مسيحي يقول عظة قبل الافتتاح لن يعجب الناس، ولن يتم التسامح، فقطر تغذي حالة طائفية ودينية”.
جاء ذلك عقب مداخلة عبر الهاتف للناقد الرياضي المصري سعيد علي، في برنامج “آخر النهار” الذي يقدمه الباز.
وقال علي إن قطر ستفتتح مونديال 2022 بتلاوة القرآن، وبصوت الأغاني، معتبرا أن مثل هذا القرار لم يحدث على الإطلاق، لكن المسؤولين في قطر لديهم إصرار على خلق مونديال بطابع خاص، والأمر غير مرضٍ للصحافة الغربية.
وأردف: “ما دخل المعتقدات في المونديال، الموضوع تحول لصراع عقائدي لأول مرة مناسبة كروية تتحول لصراع عقائدي”.
واستنكر رواد مواقع التواصل تصريحات الإعلامي المقرب من النظام المصري، حيث ذكره مغردون بأن اسمه على اسم نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، بينما أشار آخرون إلى أن اللاعبين من غير المسلمين يدخلون الملعب وهم يقومون بصلوات دينية، دون أن يمنعهم أو يعترضهم أحد.
13 تعليقات
دابا العالم جرب تنظيم هاد الكأس الاممية في دولة عربية”اسلامية” ولن يكرر العالم خطأه ابدا..لذن وفروا يا عرب اموال الدعاية لتنظيمها مرة اخرى
ابناؤ،جلدتنا اخطر على الاسلام من اليهود والنصارى لهذا وعدهم الله سبحانه بالدرك الاسفل من النار وسورة المنافقون ٥ي القران أطول من سورة الكافرون والمعنى واضح ياايها المنافقون
اللهم احفظ دولة قطر الشقيقة التي ابانت عن مبادىء الهوية العربية والإسلامية..
نسأل الله أن يوحد العرب جميعا على كلمة واحدة ودين واحد كل التحية والتقدير
لجميع من يرحب بفتتاح كأس العالم بتلاوة القرآن الكريم..
ينشرون شدودهم دون حياء ، ونحن نستحيي من قيمنا المثالية .
احسن ما فعلته قطر .
كل التحية والتقدير لدولة قطر الشقيقة على الافتتاح الجيد..
اجمل ما قامت به قطر هو الافتتاح بأيات من القران الكريم..
اخجلتنا جميعا قطر بتلاوة القران الكريم ومنع الخمر داخل الاراضي القطرية ..
فخر العرب والمسلمين اللهم احفظ قطر..
كل التوفيق والنجاح والسداد لقطر..
الى السيد (غير معروف) لقد اصبت يا اخي والله لقد اصبت. بارك الله فيك
مشكورين دولة قطر قادة وشعبا على التنظيم الجيد ..
تحية لدولة قطر اللهم لم الشعوب العربية ..