مباراة المغرب وكرواتيا تعلق الدراسة بENCG بالبيضاء

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أعلنت إدارة المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير – الدار البيضاء، عن سماحها لكافة أعضاء هيئة التدريس و الطاقم الإداري و التقني و الطلبة، بمتابعة أطوار مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الكرواتي في إطار منافسات كأس العالم قطر 2022 و ذالك بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا مع استئناف الدراسة والعمل بعد انتهاء المباراة، مشيرة أن موقفها هذا يأتي في سياق تقديم الدعم والمساندة للمنتخب الوطني المغربي، الذي تتمنى له التوفيق والتألق في مونديال قطر 2022.

وأضاف إدارة المؤسسة في بلاغ لها، حصلت هبة بريس على نسخة منه، أنها قامت بإعداد و توفير جميع الإمكانيات من أجل ضمان البث المباشر للمباراة عبر الشاشات الكبيرة المتواجدة ببهو وساحة المؤسسة وكذالك المدرج الرئيسي.

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