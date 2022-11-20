مشاريع تأهيل الشبكة الطرقية ترى النور بجماعة مكناس.

هبة بريس _ ع محياوي

تنهي رئاسة جماعة مكناس إلى عموم الساكنة و المرتفقين الى أن مصالح الجماعة ، و في إطار حرصها المستمر عل تعزيز آليات التواصل مع عموم ساكنة مدينة مكناس، و تمكينها من المعلومات الكافية لتتبع مختلف برامج و مشاريع التجهيز بالجماعة.

إذ تخبر الجماعة، أنه و بعد استكمال مختلف الإجراءات اللازمة، ستعمل بداية الأسبوع القادم على إعطاء الانطلاقة الفعلية لأشغال الصفقة الكبرى رقم 2022 /06 المتعلقة بتأهيل الشبكة الطرقية بشارع فريد الأنصاري و الأزقة و الساحات المجاورة.

وتجدر الإشارة، أن المبلغ الإجمالي لهذه الصفقة بلغ حوالي 38.566.560 درهم على طول حوالي 4000 متر، و أن المقاولة نائلة الصفقة هي شركة الأشغال الكبرى GTR.

من أجل ذلك ، تهيب الجماعة بجميع الساكنة و المجاورين لموقع أشغال المشروع التعاون مع المقاولة المذكورة و تقنيي الجماعة حتى يمر انجاز هذه الأشغال وفق المواصفات المطلوبة..

و تنكب رئاسة المجلس حاليا بتعاون مع المصالح المعنية من أجل التصدي و معالجة كل العراقيل التي تقف في وجه النهوض بتنمية الحاضرة الإسماعيلية و تجاوز اي صراعات ضيقة.

و يقوم المجلس الجماعي لمدينة مكناس في شخص الرئيس باحجي ، النهوض بمدينة مكناس على مستوى البنية التحية بما فيها المحطة الطرقية، والانارة العمومية وغيرها من المشاريع المهمة ، وعيا منهم بأهمية البنية التحية لتأهيل العنصر البشري وتحقيق اقلاع اقتصادي وتنموي بالعاصمة الإسماعيلية بعيدا عن الصراعات الضيقة

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