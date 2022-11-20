مشاريع تأهيل الشبكة الطرقية ترى النور بجماعة مكناس.
تنهي رئاسة جماعة مكناس إلى عموم الساكنة و المرتفقين الى أن مصالح الجماعة ، و في إطار حرصها المستمر عل تعزيز آليات التواصل مع عموم ساكنة مدينة مكناس، و تمكينها من المعلومات الكافية لتتبع مختلف برامج و مشاريع التجهيز بالجماعة.
إذ تخبر الجماعة، أنه و بعد استكمال مختلف الإجراءات اللازمة، ستعمل بداية الأسبوع القادم على إعطاء الانطلاقة الفعلية لأشغال الصفقة الكبرى رقم 2022 /06 المتعلقة بتأهيل الشبكة الطرقية بشارع فريد الأنصاري و الأزقة و الساحات المجاورة.
وتجدر الإشارة، أن المبلغ الإجمالي لهذه الصفقة بلغ حوالي 38.566.560 درهم على طول حوالي 4000 متر، و أن المقاولة نائلة الصفقة هي شركة الأشغال الكبرى GTR.
من أجل ذلك ، تهيب الجماعة بجميع الساكنة و المجاورين لموقع أشغال المشروع التعاون مع المقاولة المذكورة و تقنيي الجماعة حتى يمر انجاز هذه الأشغال وفق المواصفات المطلوبة..
و تنكب رئاسة المجلس حاليا بتعاون مع المصالح المعنية من أجل التصدي و معالجة كل العراقيل التي تقف في وجه النهوض بتنمية الحاضرة الإسماعيلية و تجاوز اي صراعات ضيقة.
و يقوم المجلس الجماعي لمدينة مكناس في شخص الرئيس باحجي ، النهوض بمدينة مكناس على مستوى البنية التحية بما فيها المحطة الطرقية، والانارة العمومية وغيرها من المشاريع المهمة ، وعيا منهم بأهمية البنية التحية لتأهيل العنصر البشري وتحقيق اقلاع اقتصادي وتنموي بالعاصمة الإسماعيلية بعيدا عن الصراعات الضيقة
7 تعليقات
يجب إعطاء اولوية لمدينة مكناس لانها عريقة بالتاريخ مثل فاس ..
نتمنى النهوض بكل المدن المغربية وبناتها التحية وكذا الطرقات الهشة ..
على المنتخبين ان تخدموا بلادهم لانهم يحضوا بصفة الشعب المغربي..
المغرب يجب أن تعاد فيه البنية التحية وإعادة تأهيل المدن العتيقة وتشيد الطرقات والمرافق العمومية..
اللهم احفظ بلدنا الحبيب متمنياتنا ان يكون اقلاع اقتصادي جيد وان تشمل الاصلاحات جل المدن المغربية..
تنكب رئاسة المجلس حاليا بتعاون مع المصالح المعنية من أجل التصدي و معالجة كل العراقيل التي تقف في وجه النهوض بتنمية الحاضرة الإسماعيلية و تجاوز اي صراعات ضيقة.
ذلك فعلا هو ما تتمناه و تتطلع إليه الساكنة متمنية كامل النجاح و التوفيق و السداد لكل النيات الحسنة و الأيادي النظيفة الفاضلة التي تسعى إلى تنمية و تطوير هذه الحاضرة و هذا الوطن
نتمنى أن ينجح رئيس جماعة مكناس السيد جواد باحجي في النهوض بمدينة مكناس لأنها لم تنل حظها في الولايات السابقة