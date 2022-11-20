“GOMYCODE ” تفتح مكتبا جديدا بحي جوتيه بالدار البيضاء

هبة بريس

افتتحت GOMYCODE مكتبًا جديدا لها بحي جوتييه، في قلب مدينة الدار البيضاء. هذا المكتب سيمكن لـGOMYCODE بتعزيز مكانتها كأحد الفاعلين الرئيسيين في التدريب على الوظائف التكنولوجية في المملكة.

بالانتقال إلى طاقة استعابية تتجاوز 1000 طالب جديد، بفضل Hackerspace الجديد هذا، تريد GOMYCODE الاستمرار في ترسيخ نفسها بشكل مستدام كمرجع Ed-tech في المغرب.

*مساحة hackerspace جديدة لتجربة أفضل*

“جوميكود Gomycode” تغير مكتبها وتختار مساحة أكبر وأكث اتساعًا، بحي تبلغ أكثر من 1400 متر ² لتزويد طلابها بتجربة أفضل ومساحات مخصصة لراحتهم ورفاهيتهم (الكافيتريا وغرفة الاجتماعات وفضاء Coworking المفتوح H24 7j/7)، قدرة أكبر على توفير جودة أفضل للتدريب وتلبية الطلب المرتفع. ولقد كان خيارًا مدروسًا أن نقدم لطلابنا الحاجة إلى القرب وتجربة أفضل”، يقول يحيى بوهليل، الرئيس التنفيذي لـGOMYCODE المغرب.

“منذ إطلاقه في دجنبر 2020، تمتعت GOMYCODE المغرب بسمعة أكبر، إذ تزايد عدد الطلاب شهرًا بعد شهر. وبفضل الدورات التدريبية الثلاثين، بالإضافة إلى منشأتنا الجديدة، يمكننا الاستمرار في تقديم أفضل تجربة ممكنة لأكبر عدد ممكن من المغاربة “.

حي جوتييه، خيار استراتيجي

من خلال هذا الاختيار الاستراتيجي، المثمثل في تغيير المكتب لـحي جوتييه تعتزم GOMYCODE أن تقدم لطلابها مساحة أكبر، متعة و دفئ أكبر.

بفضل الفصول الدراسية 15 ومنطقة الاستقبال وقاعة الاجتماعات و الكافيتريا، يوفر هذا المجال الجديد للطلاب جميع المرافق للتركيز 100% على تدريبهم وأهدافهم.

علاوة على ذلك، سيشمل هذا المبنى المكون من 6 طوابق، والمخصص بالكامل لـ GOMYCODE، مساحة عمل مشتركة في الطابق الأول من أجل منح الطلاب وخريجي GOMYCODE وجميع العاملين في هذا المجال فرصة لإطلاق وتنفيذ مشاريعهم، في بيئة تناسبهم وبالتالي فهم جزء من أكبر مجتمع تقني في إفريقيا.

و أخيرًا، حي جوتييه، المتواجد وسط المدينة، يقدم جميع وسائل الراحة لطلابنا. هي واحدة من أكثر أحياء العاصمة حيوية من خلال الوصول إلى العديد من المتاجر التي تقدمها، ولكن أيضًا من خلال سهولة الوصول إليها من خلال وسائل النقل العمومية.

و سيسمح هذا المكتب، المتموقع في حي جوتييه، أن تكون أكثر تجذرا في رغبتها في الاقتراب أكثر من طلابها.

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