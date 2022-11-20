الشرطة بوجدة تطلق الرصاص لتوقيف شخص متورط في قت_ل 3 نساء من أسرة واحدة

2022-11-20 / 14:40
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هبة بريس _ الرباطو

اضطرت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة لاستخدام أسلحتها الوظيفية في تدخل أمني منتصف نهار اليوم الأحد 20 نونبر الجاري، وذلك لتوقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، والذي يشتبه في تورطه في ارتكاب جرائم قتل عمد ومحاولة القتل العمد استهدفت أربع نساء من أسرة واحدة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد ولج المشتبه فيه مسكن جيرانه، بدون سبب ظاهر ومنطقي إلى حدود هذه المرحلة من البحث، وعرض ثلاث نساء يبلغن من العمر على التوالي 76 و 45 و 19 سنة الإصابات خطيرة بواسطة السلاح الأبيض، مما تسبب في وفاة الضحايا الثلاث، بينما عرض الضحية الرابعة لمحاولة القتل العمد بعدما أصابها بجروح.

وقد اضطرت عناصر الشرطة التي تدخلت لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه، والذي كان في حالة اندفاع قوية وتحصن بمنزل الضحايا، لاستعمال أسلحتها الوظيفية وإطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء وتصويب أربع رصاصات أخرى استهدفت الأطراف السفلى للمشتبه فيه.

وقد تم إيداع جثث الضحايا بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي بينما يجري إسعاف الضحية الرابعة بالمستشفى، في حين تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى في انتظار استقرار وضعه الصحي، ليتسنى اخضاعه لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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