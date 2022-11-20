موراتينوس: المنتدى العالمي لتحالف الحضارات بفاس “نقطة تحول”

هبة بريس _ و م ع

قال الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، إن المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات، الذي ينعقد يومي 22 و23 نونبر بفاس، يعد “نقطة تحول” من أجل تحديد “أهداف أكثر طموحا، وذلك “بهدف توطيد أعمال التحالف”.

وأكد موراتينوس في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “بعد 17 عاما من إحداثه، يعد هذا المنتدى التاسع منطقيا نقطة تحول. صحيح أن العالم قد تغير وأننا اليوم يجب أن نحدد أهدافا أكثر طموحا للتحالف وهذا أحد أهداف لقاء فاس”.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه “منذ سنة 2005، رسم التحالف مساره، مع المضي قدما في تعزيز التفاهم والحوار بين الثقافات والأديان، وترسيخ رسائل القيم والمبادئ التي يتعين على المجتمع الدولي بأكمله اعتمادها في سياساته الوطنية والدولية”، مضيفا أن استجابة المجتمع الدولي للمساهمة في إنجاح هذا الحدث، سواء على مستوى الدول أو على مستوى المجتمع المدني، كانت “ممتازة”.

وتابع بالقول “لقد سجلنا بالفعل أكثر من 1000 مواطن من جميع أنحاء العالم يعملون كل يوم من أجل التفاهم واحترام الثقافات والحضارات المختلفة، بالإضافة إلى 96 وفدا من جميع البلدان، مع ما يقرب من 50 دولة عضو ممثلة على المستوى الوزاري، ما يشكل رقما قياسيا بالنسبة لجميع المنتديات منذ انطلاق أولها في مدريد سنة 2007.

وأشار موراتينوس إلى أن “منتدى فاس هو المنتدى الذي يجتذب أكبر عدد من الحضور ويثير اهتماما أكبر ليس على مستوى الدول الأعضاء والبلدان والحكومات فحسب، ولكن أيضا على مستوى المجتمع المدني”، مبرزا أن هذا الحدث العالمي سيعرف “حضورا قويا جدا للشباب من جميع أنحاء العالم، خاصة من إفريقيا، لأنه المنتدى الأول لتحالف الحضارات الذي يتم تنظيمه في القارة الإفريقية”.

وأوضح أن هذا المنتدى ينعقد في “لحظة مهمة وعاجلة للغاية”، مشيرا إلى أن لقاء فاس “سيبعث برسالة سلام وتفاهم وضرورة العيش معا وتعزيز التنوع والثروة وليس الإقصاء”.

وأردف قائلا “سنظهر أن التعددية هي الجواب الوحيد في عالم يريد البعض تقسيمه أو اصطدامه أو العودة إلى الحواجز الحديدية القديمة”، مضيفا أن النسخة التاسعة من المنتدى ستروج من فاس ” لإرادة السلام والاحترام المتبادل والعمل معا في إطار تحالف من أجل عالم أفضل”.

وخلص موراتينوس إلى القول “نعتقد أن صدى وحضور هذا العدد الكبير من الشخصيات يدل على الاهتمام والحكمة من اختيار فاس والمغرب لعقد هذا المنتدى التاسع”.

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