تنسيق أمني ينتهي بإيقاف” متورط “في جريمة قتل.

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الاقليمية للأمن بمدينة تاونات بتنسيق مع نظيرتها بمدينة أكادير، يوم أمس السبت 19 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 53 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير قد باشرت، يوم الخميس 17 نونبر الجاري، إجراءات معاينة جثة سيدة عثر عليها داخل منزلها بحي “أنزا” بأكادير وهي تحمل آثارا للخنق، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بضواحي مدينة تاونات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، ذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي يشتبه في كونها ناتجة عن خلافات بسبب علاقة غير شرعية.

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