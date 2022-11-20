ضربة لبلجيكا قبيل المونديال تفقدها مهاجمها الأول أمام المغرب

2022-11-20 / 13:43
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هبة بريس _ رياضة

تلقى المنتخب البلجيكي لكرة القدم، ضربة موجعة قبل ساعات قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.

وبحسب “أ ف ب” فإن منتخب بلجيكا يفتقد مهاجمه روميلو لوكاكو في المبارتين الأوليين.

ولم يكن مهاجم إنتر الإيطالي متواجدا مع منتخب بلجيكا في أول تمرين مفتوح أمام وسائل الإعلام منذ وصوله إلى الدوحة ليلة الجمعة السبت، بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.

وقرر المدرب الإسباني لبلجيكا، روبرتو مارتينيس، استدعاء لوكاكو إلى تشكيلة النهائيات رغم الإصابة التي يعاني منها أفضل هداف في تاريخ المنتخب (68 هدفا في 102 مباراة)، رغم إقراره بأن ابن الـ29 عاما “غير لائق بدنيا”.

وخلال إعلانه عن التشكيلة للنهائيات في العاشر من الشهر الحالي، قال مارتينيس الذي قاد بلجيكا إلى المركز الثالث في النسخة الأخيرة في روسيا عام 2018، إن المهاجم يخضع للعلاج ولديه عشرة أيام حتى عشية المباراة الأولى في المجموعة السادسة ضد كندا في 23 نوفمبر الحالي، “كي يتعافى تماما”.

ولكنه لم يتعاف في الوقت المناسب، ما سيجعله خارج الفريق للمباراتين الأوليين ضد كندا والمغرب على أقل تقدير وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وفي ظل غياب لوكاكو، فإن المرجح أن يلجأ مارتينيس إلى مهاجم فنربختشه التركي، ميتشي باتشواي الذي لعب أساسيا في المباراة التحضيرية الأخيرة التي خسرها البلجيكيون الجمعة أمام مصر 1-2.

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