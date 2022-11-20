مقزز….مِحراب مُصّلى يتحول إلى مرحاض عمومي

محمد منفلوطي_هبة بريس

تزامنا واحتفاء الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرافق الصحية ” المراحض”، الذي يعتبر فرصة لتسليط الضوء عن تداعيات غياب هذه المرافق وانعكاساتها على الفضاء البيئي والصحي، في سياق ذلك، تعرف مدينة سطات نقصا حادا في خدمات هذه الأخيرة، مما يجعل العديد من المواطنين يتخذون من الشوارع العامة مكانا مفضلا لقضاء حاجاتهم كرها. التطاول ذاته، لم يقتصر على الشوارع العامة فقط، بل امتد ليستبيح ” محراب مصلى للمسلمين على مقربة من المقاطعة الحضرية الأولى بسطات.

صور مقززة، لمظاهر قضاء الحاجة في عمق المحراب الذي يعد مكانا مقدسا تؤدى فيه صلاتي العي ويستقطب المئات من المسلمين والمسلمات، مما يتطلب من الجهات الوصية على القطاع التحرك لتسييج هذه المصلى وتطهيرها من براثن مخلفات قنينات الخمر والليالي الملاح للمتسكعين ومتعاطي المشروبات الكحولية الذين يجدون فيها مكانا مفضلا لقضاء أوقاتهم، إذ ينزوون في إحدى أركانها مستغلين شساعة الفضاء وانتشار الاشجار وظلمة الليل، ليستبيحوا حرماتها، ويتبولون على جذوع أشجارها محولين إياها إلى فضاء يعج بالروائح النثنة التي تزكم الأنوف، وما أن يقبل العيد حتى يحج جمهور المسلمين إليها متخذين من ظلال أشجارها وتربة أرضها مكانا لأداء الصلاة.

مواطنون ممن التقتهم هبة بريس، عبروا عن استيائهم من مثل هاته المظاهر المسيئة لجمالية المدينة، مؤكدين على ضرورة انشاء مراحض عمومية كضرورة ملحة أمام تزايد الكثافة السكانية، لاسيما أن العديد من أصحاب المقاهي يرفضون السماح لمواطنين مضطرين لقضاء حاجاتهم تحت ذريعة أن مراحيضهم هذه مغلقة او غير صالحة للاستعمال، متسائلين في الوقت ذاته عن مآل المرحاض العمومي الذي تم انشاؤه بوسط المدينة على مقربة من محطة الطاكسيات من الحجم الصغير، وهو المكان الذي كان يضم بين ثناياه أقدم معلمة من معالم سطات، كانت تدعى خلال الزمن الجميل ب ” المارشي”، قبل أن تطالها أيادي الهدم.

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