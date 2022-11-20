هبة بريس

الرباط – في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الاثنين، ‏حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا

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– وجدة 09 ……. 22

– بوعرفة 04 …….17

– الحسيمة 11 ……..22

– تطوان 13 ……… 21

– سبتة المحتلة 13 ……. 21

– مليلية المحتلة 11 ……. 21

– طنجة 13 ………… 20

– القنيطرة 10 ……… 22

– الرباط 11 ……….. 20

– الدار البيضاء 11 …… 21

– الجديدة 13 ……….. 21

– سطات 09 ………. 22

– آسفي 13 ………..22

– خريبكة 07 ……….22

– بني ملال 09 ……..24

– مراكش 10 ………..26

– مكناس 07 ………..19

– فاس 07 ………….. 19

– إفران 03 ………….. 15

– تاونات 07 ………..18

– الرشيدية 07 …….. 21

– ورزازات 08 ……… 24

– أكادير 11 ………..26

– الصويرة 14 ……….22

– العيون 16 ………. 31

– السمارة 13 ………29

– الداخلة 17 ……….24

– أوسرد 17 ……….. 31

– لكويرة 19 …………35

– ميدلت 03 ……….. 19

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