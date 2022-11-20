درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين
هبة بريس
الرباط – في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الاثنين، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا
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– وجدة 09 ……. 22
– بوعرفة 04 …….17
– الحسيمة 11 ……..22
– تطوان 13 ……… 21
– سبتة المحتلة 13 ……. 21
– مليلية المحتلة 11 ……. 21
– طنجة 13 ………… 20
– القنيطرة 10 ……… 22
– الرباط 11 ……….. 20
– الدار البيضاء 11 …… 21
– الجديدة 13 ……….. 21
– سطات 09 ………. 22
– آسفي 13 ………..22
– خريبكة 07 ……….22
– بني ملال 09 ……..24
– مراكش 10 ………..26
– مكناس 07 ………..19
– فاس 07 ………….. 19
– إفران 03 ………….. 15
– تاونات 07 ………..18
– الرشيدية 07 …….. 21
– ورزازات 08 ……… 24
– أكادير 11 ………..26
– الصويرة 14 ……….22
– العيون 16 ………. 31
– السمارة 13 ………29
– الداخلة 17 ……….24
– أوسرد 17 ……….. 31
– لكويرة 19 …………35
– ميدلت 03 ……….. 19
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