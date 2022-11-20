فرح الفاسي تحصد جائزة أحسن ممثلة بمهرجان غرناطة

نجلاء مزيان _ هبة بريس

حصدت الفنانة المغربية فرح الفاسي جائزة أحسن ممثلة عن فيلم “لامورا” بالمهرجان السينمائي الدولي بغرناطة “premios lorca”.

وفي تصريح خصت به جريدة هبة بريس الالكترونية، أعربت فرح الفاسي عن فرحتها بهذا التتويج المشرف قائلة:” سعيدة بهذه الجائزة و أهدي فرحتي و نجاحي لبلدي الحبيب و لكل أفراد عائلتي و جمهوري”.

وعن دخولها غمار المنافسة مع نجوم أوروبا، قالت الفاسي :” حقيقة كنت جد مرتبكة و لم أتوقع الفوز بداية، و ما حصل معي أشبه بحلم جميل، مشيرة أنها جد متفائلة بالمستقبل الذي سيكون حتما أحسن و سيحمل العديد من المفاجئات”.

و نافست النجمة السينمائية عن دورها في “لامورا” كل من إيتانا سانشيز خيخون عن دورها في فيلم “Espinas”، آليخاندرا أونييبا عن دورها في فيلم “Yo Al Volante”، بيلين رويدا عن دورها في فيلم “La Inquilina”، وسارا سالامو عن دورها في فيلم “Quién”.

وشارك في فيلم “لامورا” كل من الفنانة فرح الفاسي، مهدي فولان، محمد عسو، مراد أوسعدان، هاجر بلعيون، و فنانون آخرون، و هو من إخراج المخرج الراحل محمد إسماعيل، و يشار إلى أن فرح الفاسي شاركت في إنتاجه.

ويتطرق “لامورا” للحرب الأهلية بإسبانيا سنة 1936، و نشوب صراعات داخلية، الأمر الذي سيستدعي إلى الاستعانة بشباب مغاربة، لتتوالى بعدها العديد من الأحداث.

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