فرح الفاسي تحصد جائزة أحسن ممثلة بمهرجان غرناطة
حصدت الفنانة المغربية فرح الفاسي جائزة أحسن ممثلة عن فيلم “لامورا” بالمهرجان السينمائي الدولي بغرناطة “premios lorca”.
وفي تصريح خصت به جريدة هبة بريس الالكترونية، أعربت فرح الفاسي عن فرحتها بهذا التتويج المشرف قائلة:” سعيدة بهذه الجائزة و أهدي فرحتي و نجاحي لبلدي الحبيب و لكل أفراد عائلتي و جمهوري”.
وعن دخولها غمار المنافسة مع نجوم أوروبا، قالت الفاسي :” حقيقة كنت جد مرتبكة و لم أتوقع الفوز بداية، و ما حصل معي أشبه بحلم جميل، مشيرة أنها جد متفائلة بالمستقبل الذي سيكون حتما أحسن و سيحمل العديد من المفاجئات”.
و نافست النجمة السينمائية عن دورها في “لامورا” كل من إيتانا سانشيز خيخون عن دورها في فيلم “Espinas”، آليخاندرا أونييبا عن دورها في فيلم “Yo Al Volante”، بيلين رويدا عن دورها في فيلم “La Inquilina”، وسارا سالامو عن دورها في فيلم “Quién”.
وشارك في فيلم “لامورا” كل من الفنانة فرح الفاسي، مهدي فولان، محمد عسو، مراد أوسعدان، هاجر بلعيون، و فنانون آخرون، و هو من إخراج المخرج الراحل محمد إسماعيل، و يشار إلى أن فرح الفاسي شاركت في إنتاجه.
ويتطرق “لامورا” للحرب الأهلية بإسبانيا سنة 1936، و نشوب صراعات داخلية، الأمر الذي سيستدعي إلى الاستعانة بشباب مغاربة، لتتوالى بعدها العديد من الأحداث.
9 تعليقات
ممثلة رائعة جدا تتقن الأدوار فالف مبروك لها بهذه الجائزة..
شرفت المرأة المغربية بوجودها بمهرجان بغرناطة بفوزها بلقب أفضل ممثلة في مهرجان غرناطة السينمائي .؛ فهي ممثلة جميلة جدا .
كان عليها هذه الجائزة تاخذها في بلدها وتشارك في مهرجان طنجة للسينما وهذا أفضل لها ..
كان تنافس قوي مع النجمات العالميات مما جعلها تفوز بالجائزة في مهرجان غرناطة السينمائي الدولي فهي ممثلة مميزة ولديها شخصية جميلة جدا..
بهذا الفلم الرائع أظهرت الممثلة فرح الفاسى مكانة مرموقة في عالم السينما واعطت صورة رائعة للافلام المغربية ..
يجب إعادة هيكلة القطاع السينمائي الذي تدهور الوضع فيه خلال فترة الجائحة كوفيد 19 كورونا أعيد النظر في هذآ القطاع..
إنه شريط مغربي روائي طويل يستحق المشاهدة وهو يسلط الضوء على قصة مستوحاة من أحداث تاريخية ومعاناة الشباب الذين قتلوا وعائلات التي ضحت باطفالها من أجل قوتها اليومي فعلا شريط يستحق منا المشاهدة كما أنه يستحق هذه الجائزة من مخرجها وممثليها فالف مبروك لهم ..
فرح الفاسي ممثلة رائعة جدا والله تستحق التقدير والاحترام ونفتخر بها كممثلة رائعة جدا جدا تستحق هذآ اللقب بجائزة أحسن ممثلة.
ترشيح في محله ممثلة جميلة جدا تستحق.