توقع “اعتراضات” بعد حديث بنكيران عن “التدابير الشيطانية”

2022-11-20 / 11:40
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هبة بريس _ الرباط

خرج زعيم التيار الإسلامي ، عبد الإله بنكيران بتصريحات من المفترض ان تثير نقاشا بعد ، ووصفه مطالب حقوقيين ب “تدابير شيطانية”.

وقال بنكيران، في مؤتمر لنساء حزبه، السبت، “يجب أن تنتبهوا إلى أنهم لم يطالبوا بعد بالاعتراف بالزواج من نفس الجنس، وهذا ليس مثلية وإنما لواط .. إنها تدابير شيطانية، وأهدافهم تخريب الأسرة

وتطرق بنكيران إلى مطلب تقنين الإجهاض، قائلا “كل شيء يغيرون حقيقته، اليوم يتحدثون عن الإجهاض، لكن هل إذا وقعت علاقة غير شرعية يجوز لنا قتل هذا الحمل؟ أنا أتعجب من هذا! هل نسمح بالإجهاض؟”.

واشار بنكيران مخاطبا الحاضرات من نساء حزبه بأن “هناك أفكارا جاهلية تهدد الأسر، ويجب أن ندافع عن أبنائنا، وانتبهوا قبل فوات الأوان، يجب التمسك بالمرجعية”.

ورفض بنكيران مطالب الحقوقيين بتعديل قانون الإرث، مشيرا إلى “أن الإرث به حكم شرعي وإذا تنازلنا عن الشرع، سيتحطم الأساس الذي نحن عليه، فالديمقراطية تقول بناء على إحصائيات بأن المغاربة يرفضون المساواة في الإرث”،

ويتوقع أن تثير تصريحات بنكيران جدلا ونقاشا بين الحقوقيين سيما وأن الزعيم الإسلامي يحاول ” العودة انتخابيا” من خلال استمالة الراي العام عبر تطرقه لمواضيع محسوم فيها قبليا

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‫3 تعليقات

  1. هؤلاء ليسوا حقوقيون ، هؤلاء شياطين الإنس يريدون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا .
    300000 حالة طلاق في سنة واحدة ، القادم أدهى وأمر .

  2. والله لن يسترجع مكانه مرة اخرى ولو انقلبت الارض على السماء لما تركه من اثار جانبية في المواطن

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