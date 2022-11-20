ماكرون من تونس: نريد استعادة “مكانة الفرنسية”
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم السبت، إن التحدي الحقيقي لقمة الفرانكفونية المنعقدة في تونس حاليا، هو استعادة “مكانة” اللغة الفرنسية.
وقال ماكرون إن قمة الفرنكوفونية يجب أن تحمل مشروعا “لاستعادة مكانة اللغة الفرنسية”، وذلك خلال لقاء جمعه على هامش القمة بعدد من الشبان سفراء الفرنكوفونية.
واعتبر أن “التحدي الحقيقي أمام الفرنكوفونية اليوم يتمّثل في تبّني مشروع استعادة مكانة اللغة الفرنسية وحتى مشروع صمود وتعزيز استخدام هذه اللغة ولو بشكل غير أكاديمي وخاصة في القارة الأفريقية حيث تظل اللغة الفرنسية هي الأكثر شيوعا”، على ما نقلت قناة “نسمة”
وأكد ماكرون أن “استخدام اللغة الفرنسية شهد تراُجًعا رغم النمو الديمغرافي في أفريقيا، والذي ساهم بزيادة في حدود 7 في المائة في عدد مستخدمي هذه اللغة”.
وأشار في هذا السياق إلى أن “الفرنسية شهدت تراُجًعا في استخدامها لدى الشعوب المغاربية على عكس ما كان عليه الوضع قبل 20 أو 30 سنة”.
وأوصى الرئيس الفرنسي “في إطار تنفيذ مشروع استعادة مكانة اللغة الفرنسية، بالاهتمام بالتعليم والثقافة والرياضة وضرورة تعزيز شبكة تعليم الفرنسية عبر العالم، على غرار ماهو معمول به في تونس”.
يشار إلى أن الحكومات في دول الجزائر والمغرب وموريتانيا تعمل على الاعتماد على اللغة العربية في الإدارة بديلا عن الفرنسية التي كان يعتمد عليها بشكل شبه كامل
10 تعليقات
يجب التخلص من التبعية الفرنسية ..
فرنسا تسيطر على افريقيا وعلى دول المغرب العربي..
فرنسا اكلت الثروات الافريقية والعربية ويجب إنهاء ذالك ..
يجب ان تدرس اللغة العربية والتاريخ المعاصر والتربية الإسلامية للرجوع إلى الأصل..
نعتز بالهوية العربية وبتاريخنا ولا نريد اعتماد الفرنسية..
مكانة الفرنسية تراجعت بشكل كبير جدا..
استعادة مكانة اللغة الفرنسية ام مكانة فرنسا التي بدأت تفقد مكانتها في عديد من الدول الافريقية.
الفرنسية هي الأكثر شيوعا في افريقيا لأنه و ببساطة فرنسا هي الأكثر استعمارا لافريقيا .ليس حبا في هذه اللغة و لكن حكم القوي على الضعيف
في القرون الوسطى لما كانت الحضارة الإسلامية في أوجه عطائها وتقدمها في كل المجالات كانت اللغة العربية هي اللغة العالمية وكانت لها قيمة بفضل تقدم التقدم العلمي بفضل جهود كل المسلمين بغض النظر الى عرقهم والوانهم.ارجو من الله تعالى ان تعود كما كانت.اعداء الله واعداء الاسلام والمسلمين يحاربون العربية التي هي لغة القرآن الكريم ويمجدون لغات المستعمرين.اعاذنا الله منهم ومن شرورهم.يمكن تعلم اللغات لكن لاتفرض علينا في البلاد المسلمة.
شكرا… لقد انتها عهد الفرنسية لانها لغة التاخر والجمود