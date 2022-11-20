انطلاق انتخابات رئاسية مبكرة في كازاخستان

هبة بريس _ وكالات

توجّه الناخبون في كازاخستان، الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في انتخابات يتنافس فيها سبعة مرشحين، بينهم الرئيس الحالي قاسم غومرت توكاييف.

وبحسب البيانات الرسمية، فإنه يبلغ عدد الناخبين في البلاد 11 مليونا و950 ألفا و485 من إجمالي عدد سكان يتجاوز الـ19 مليونا.

وبدأت عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في أكثر من 10 آلاف صندوق في عموم البلاد، على أن تنتهي عند الثامنة مساء.

وتأتي هذه الانتخابات المبكرة بعد استفتاء دستوري في حزيران/ يونيو الماضي، عقب احتجاجات اندلعت مطلع العام بسبب زيادة أسعار الغاز وأسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال شغب.

وشهدت البلاد حملة قمع وحشية لأعمال شغب غير مسبوقة أودت بحياة 238 شخصًا.

وترشح توكاييف الذي أمر حينذاك بـ”إطلاق النار” على المتظاهرين ومثيري الشغب، لولاية جديدة، مقدمًا نفسه على أنه رجل التجديد والوئام الوطني.

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