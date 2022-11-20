صحيفة: قرار حظر “الجعة” جاء مباشرة من العائلة المالكة القطرية

هبة بريس

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن قرار “اللحظة الأخيرة” بحظر تقديم الجعة خارج ملاعب مونديال قطر “جاء مباشرة من العائلة المالكة في الإمارة” الخليجية وذلك بعد القلق المتزايد بين القطريين المحافظين بشأن هذه المسألة.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تفصح عنها بأن دولة قطر ظلت “غامضة عن عمد” بشأن ما إذا كانت ستسمح بالمشروبات الكحولية في البطولة الأكبر عالميا؛ لأن الموقف الحازم في أي اتجاه بشأن هذه المسألة قد يؤدي لحدوث مشاكل.

بعد 12 عاما من التخطيط لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في دولة مسلمة، امتد الارتباك والغموض بشأن هذه القضية إلى ما قبل يومين فقط من المباراة الافتتاحية، حيث ألغى المنظمون خططهم لبيع البيرة داخل محيط الملاعب.

وقال أشخاص مقربون من دوائر صنع القرار إن الحظر جاء عقب مكالمة في اللحظة الأخيرة جاءت من شخص ينتمي لعائلة آل ثاني المالكة للدولة الخليجية دون أن ذكر هوية هذا الشخص.

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