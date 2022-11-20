Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (R) and his brother Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani are pictured during the draw for the 2022 World Cup in Qatar at the Doha Exhibition and Convention Center on April 1, 2022. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

صحيفة: قرار حظر “الجعة” جاء مباشرة من العائلة المالكة القطرية

2022-11-20 / 10:18
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هبة بريس

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن قرار “اللحظة الأخيرة” بحظر تقديم الجعة خارج ملاعب مونديال قطر “جاء مباشرة من العائلة المالكة في الإمارة” الخليجية وذلك بعد القلق المتزايد بين القطريين المحافظين بشأن هذه المسألة.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تفصح عنها بأن دولة قطر ظلت “غامضة عن عمد” بشأن ما إذا كانت ستسمح بالمشروبات الكحولية في البطولة الأكبر عالميا؛ لأن الموقف الحازم في أي اتجاه بشأن هذه المسألة قد يؤدي لحدوث مشاكل.

بعد 12 عاما من التخطيط لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في دولة مسلمة، امتد الارتباك والغموض بشأن هذه القضية إلى ما قبل يومين فقط من المباراة الافتتاحية، حيث ألغى المنظمون خططهم لبيع البيرة داخل محيط الملاعب.

وقال أشخاص مقربون من دوائر صنع القرار إن الحظر جاء عقب مكالمة في اللحظة الأخيرة جاءت من شخص ينتمي لعائلة آل ثاني المالكة للدولة الخليجية دون أن ذكر هوية هذا الشخص.

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‫11 تعليقات

  2. قطر تعتز بهويتها العربية الإسلامية و يجب على كل الإنسان إحترام القانون والعادات وتقاليد البلد هذا هو الاختلاف في البلدان العربية والغربية..

  3. هذا مثال عن تطبيق احترام سيادة الدولة وقوانينها وباختلاف انواعها ومعتقداتهم يجب عليهم احترام البلاد التي تستضيفهم دون مساس من معتقداتهم ..

  4. كل دولة صاحبة سيادة من حقها ان تضع القوانين التي تناسبها وعلى الآخرين احترام ثقافة هذا البلد. شكرا قطر الشقيقة..

  5. الخمر محرم و قطر دولة اسلامیة و یجب احترام قوانینها وآدابها .للهم انصر الاسلام والمسلمین..

  6. نفتخر بدولة قطر كمسلمين بقرارتها التي تاكد على أن الدولة مسلمة ابا عن جد ..

  9. علي كل الدول العربية الوقوف مع قطر لانها في هذا الوقت تمثل كل الدول العربية والإسلامية واعطت للعالم صورة جميلة عن الهوية الوطنية العربية الأصيلة..

  10. كما يقوم المسلمين بأحترام ثقافتهم ومبادئهم جاء دورهم وعليهم احترام مبادئنا وثقافتنا…

  11. حق اريدا به باطل خسرو رموكات الفلوس ناس تتعذب.فالدول الاسلامية العربية
    بش يلعبو كرة
    حسبتها باللفوس المغرب لقيت خسرو 300الف مليار سنتيم

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