طقس اليوم الأحد.. زخات مطرية ورياح قوية

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نزول قطرات مطرية متفرقة خلال الصباح بالمنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية.

كما يتوقع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و 07 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا ما بين 14 و 18 درجة بأقصى الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 08 إلى 14 درجة في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع بالمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان وفي بعض الأحيان قوي إلى جد قوي الهيجان ما بين تفارتي و طرفاية، وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج خلال الصباح بشمال المهدية.

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