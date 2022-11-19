بلغاريا توقف خمسة أشخاص على خلفية اعتداء إسطنبول

2022-11-19 / 23:40
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هبة بريس - وكالات

أعلن مكتب المدعي العام البلغاري اليوم السبت (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) توجيه اتهامات إلى خمسة مشتبه بهم بعد تفجير وقع في إسطنبول في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي نسبته السلطات إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني الأكراد وحلفائهم في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم المدعي العام في صوفيا سيكا ميليفا إن “خمسة أشخاص اتهموا بمساعدة” أحد المنفذين المفترضين للاعتداء، على الفرار. وأشارت إلى أن دورهم كان “لوجستياً” بالدرجة الأولى.

واعتقل الأربعاء شخصان من “الأكراد السوريين” هما امرأة ورجل يبلغ 31 عامًا يدعى ع. ع.، ويبدو أنه المشتبه به الرئيسي، بحسب ما أكد المدعي العام إيفان غيشيف في مقابلة مع وكالة فرانس برس.

والثلاثة الآخرون هم “مواطنون من مولدافيا من أقلية الغاغوز” (مسيحيون يتحدثون التركية). وأفاد القاضي بأن السلطات التركية “طلبت تسليم” البعض.
وبالإضافة إلى اتهامهم بالتواطؤ في الهجوم، يشتبه في قيامهم بالاتجار بالبشر على الحدود التركية البلغارية، بمساعدة مسؤولين بلغار، وفق غيشيف.

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