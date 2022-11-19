كريم بنزيما

إصابة بنزيمة في الحصة التدريبية لمنتخب فرنسا

2022-11-19 / 22:08
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هبة بريس - وكالات

حصل منتخب فرنسا على دفعة قوية قبل أيام من مواجهة أستراليا، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم، المقرر انطلاقه غدًا الأحد.

ووفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن التحسن ظهر بشكل واضح على حالة رافاييل فاران، مدافع الديوك، عقب خوضه لمران فردي، أمس الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاران تواجد بالفعل في المران الجماعي بالأمس لمدة 15 دقيقة، وتدرب بالكرة، وهناك تفاؤل كبير حول مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، اليوم السبت.

وأوضحت أنه لا يوجد تفاؤل مماثل بشأن حالة كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، وإمكانية تعافيه قبل مباراة أستراليا.

وذكرت أن رغم تصريحات ممثلي بنزيما والمقربين منه بأن إصابته ليست خطيرة، لكن الحقيقة أن الأعراض لا تتحسن حتى الآن منذ انضمامه إلى منتخب فرنسا.

وتلعب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم أستراليا والدانمارك، وتونس.. على أن يفتتح الديوك مشوارهم في المونديال بمواجهة أستراليا الثلاثاء المقبل.

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‫6 تعليقات

  3. كمشجع مدريدي اذا كانت الاصابه حصلت في التدريبات فهي بسبب لعنه الغياب الاخيره في مباريات الريال

  4. كما تقول القنوات الفرنسيه انه سيغيب عن بدايه المباريات او عن كافه مباريات كاس العالم بسبب الاصابه

  5. نحن كبرشلونيين نتمنى الشفاء العاجل لبنزيما لكي لاتقولون عندما تخسروون لو كان بنزيما ولوو كان ولولووووووو

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