مهرجان الفيلم بمراكش .. جائزة “لجنة التحكيم” مناصفة بين فيلمين برتغالي ومغربي

2022-11-19 / 21:27
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هبة بريس - و م ع

آلت جائزة “لجنة التحكيم” برسم الدورة الـ19 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي أعلن عن جوائزها مساء اليوم السبت، مناصفة لكل من فيلم “الروح الحية” لكريستيل ألفيس ميرا (البرتغال) وفيلم “أزرق القفطان” لمريم التوزاني (المغرب).

وفاز فيلم”حكاية من شمرون” للمخرج الإيراني عماد الإبراهيم دهكردي بالنجمة الذهبية (الجائزة الكبرى) للدورة الـ19 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي نظمت تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، واختتمت فعاليتها مساء اليوم السبت.

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‫4 تعليقات

  1. رغم هذا البدخ والتكبر في آخر أيامهم تجدهم يطلبون ثمن الدواء من أجل الحصول على الشفاء..

  2. اللهم لا تؤخدنا بما يفعلونه السفهاء منا لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ..

  3. أغلب الفنانة يشتكون من الوضع المزري الذي يعيشونه حسب قولهم في بلاد الفن..

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