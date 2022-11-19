مصـ..ـرع فتاتين في حـ..ـادثة سير بالطريق السيار بين تازة و فاس

ع.محياوي – هبة بريس

لقيت شابتان مصرعهما في حادثة سير مميتة، يوم أمس الجمعة بالطريق السيار الرابط بين مدينتي تازة وفاس، وذلك بعد انحراف سيارة من النوع الخفيف على مسارها لتنقلب على حافة الطريق .

وأفادت مصادرنا أن الحادثة المميتة وقعت جراء الزخات المطرية التي عرفتها المنطقة مخلفة مصرع فتاة في الحين ووفاة مرافقتها صباح اليوم السبت بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة.

و فور علمهم بالحادث حلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان للقيام بالمتعين ، حيث تم فتح تحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها.

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