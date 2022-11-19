محمد سعيد بدوي

بسبب “نشر الاسلام السلفي الراديكالي “..اسبانيا ترحل القيادي البدوي الى المغرب

2022-11-19 / 20:40
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هبة بريس - الرباط

قالت الشرطة الإسبانية، السبت، أنها رحلت المغربي محمد سعيد البدوي إلى بلده بتهمة أنه “نشره للاسلام السلفي الراديكالي “.

وكان القضاء الإسباني،قد وافق في 20 أكتوبر 2022، على ترحيل المغربي محمد سعيد البدوي، المتهم بأنه “أحد المراجع الرئيسية للسلفية الأكثر تشدداً” في إسبانيا.

محمد سعيد البدوي البالغ 40 عاماً، والذي اعتقل يوم 18 أكتوبر ، في كاتالونيا شمال شرقي اسبانيا، “نُقل إلى مدريد ليُرحّل ، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في قرار نهائي رافضةً بذلك استئنافاً قدمه المتهم.

كما أوضحت المحكمة أنها توافق على ترحيله بسبب “مشاركته في أنشطة تهدد الأمن القومي” و”النظام العام”.

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‫7 تعليقات

  1. لا يوجد اسلام سلفي راديكالي
    هناك اسلام واحد شاء من شاء و ابى من ابى

  4. هم فقط يحاربون الاسلام،وهم نفسهم يدعمون الارهاب وخير دليل شركة لافارج الفرنسية مؤخرا .

  7. الفقهاء ورجال الدين دوما ضحية التطرف بمفهوم الغرب الك ا فر ، واكترهم ائمة من المغرب والجزائر ،

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