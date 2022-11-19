مهرجان مراكش .. النجمة الذهبية لـ”قصة شمرون” الإيراني

2022-11-19 / 20:34
2
هبة بريس - القسم الفني

كشفت لجنة تحكيم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، السبت 19 نونبر 2022، عن المتوجين بالجوائز الخمس المخصصة للأفلام المشاركة في المسابقة.

وجاءت أسماء المتوجين على الشكل التالي :
– جائزة النجمة الذهبية : الفيلم الإيراني “قصة شمرون” إبراهيم داهكردي.

– جائزة لجنة التحكيم : مناصفة بين الفيلم المغربي “أزرق القفطان” لمريم الوزاني، و”روح حية” لكريستيل ألفيس ميرا.

أزرق القفطان

– جائزة أفضل إخراج : السويسرية كارمن جاكيي مخرجة فيلم “البرق”.

– جائزة الأداء النسائي : الممثلة الكورية شوا سونغ يون عن فيلم “رايس بوي سليبس”.

شوا سونغ يون

– جائزة الأداء الرجالي : الممثل الإندونيسي أرسويندي بينينك عن فيلم “سيرة ذاتية”.

جائزة أفضل إخراج : السويسرية كارمن جاكيي مخرجة فيلم “البرق”.

– جائزة الأداء النسائي : الممثلة الكورية شوا سونغ يون عن فيلم “رايس بوي سليبس”.

جائزة الأداء الرجالي : الممثل الإندونيسي أرسويندي بينينك عن فيلم “سيرة ذاتية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مهرجان الفيلم بمراكش .. جائزة “لجنة التحكيم” مناصفة بين فيلمين برتغالي ومغربي

مهرجان الفيلم بمراكش .. جائزة “لجنة التحكيم” مناصفة بين…

2022-11-19 / 21:27
Photo of الموت يفجع سعد لمجرد في جدته

الموت يفجع سعد لمجرد في جدته

2022-11-19 / 16:11
Photo of بعد عقد قرانهما.. حسام حبيب يتنازل عن بلاغه ضد شيرين

بعد عقد قرانهما.. حسام حبيب يتنازل عن بلاغه ضد…

2022-11-19 / 11:30
Photo of خبراء يدعون إلى تبني سياسات جديدة تعزز الحركية الفنية والثقافية

خبراء يدعون إلى تبني سياسات جديدة تعزز الحركية الفنية…

2022-11-18 / 23:01
Photo of أكاديمية الإعلام الجديد توقع اتفاقية مع “المشهد” لبث الموسم الثالث من “الدحيح”

أكاديمية الإعلام الجديد توقع اتفاقية مع “المشهد” لبث الموسم…

2022-11-17 / 15:08
Photo of المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكرم القديرة فريدة بليزيد

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكرم القديرة فريدة بليزيد

2022-11-16 / 20:30
Photo of مفاجأة.. التقارير الطبية لشيرين تؤكد خلو دمها من المخدرات

مفاجأة.. التقارير الطبية لشيرين تؤكد خلو دمها من المخدرات

2022-11-16 / 09:57
Photo of فيفا يعلن عن أغنية جديدة لمونديال قطر

فيفا يعلن عن أغنية جديدة لمونديال قطر

2022-11-15 / 21:50
Photo of ممثلة مغربية تكشف تفاصيل نجاتها من انفجار اسطنبول

ممثلة مغربية تكشف تفاصيل نجاتها من انفجار اسطنبول

2022-11-15 / 11:11
Photo of من الرياض: “مع محبتي” يخطف الجائزة الأولى للمهرجان العربي للإذاعة و التلفزيون

من الرياض: “مع محبتي” يخطف الجائزة الأولى للمهرجان العربي…

2022-11-14 / 09:31

‫2 تعليقات

  1. وعندما يشيخ الفنان ويمرض نطالب بدعمه ولا يجد ما يعيش عليه في كبره وعلله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق