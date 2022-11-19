مهرجان مراكش .. النجمة الذهبية لـ”قصة شمرون” الإيراني

هبة بريس - القسم الفني

كشفت لجنة تحكيم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، السبت 19 نونبر 2022، عن المتوجين بالجوائز الخمس المخصصة للأفلام المشاركة في المسابقة.

وجاءت أسماء المتوجين على الشكل التالي :

– جائزة النجمة الذهبية : الفيلم الإيراني “قصة شمرون” إبراهيم داهكردي.

– جائزة لجنة التحكيم : مناصفة بين الفيلم المغربي “أزرق القفطان” لمريم الوزاني، و”روح حية” لكريستيل ألفيس ميرا.

أزرق القفطان

– جائزة أفضل إخراج : السويسرية كارمن جاكيي مخرجة فيلم “البرق”.

– جائزة الأداء النسائي : الممثلة الكورية شوا سونغ يون عن فيلم “رايس بوي سليبس”.

شوا سونغ يون

– جائزة الأداء الرجالي : الممثل الإندونيسي أرسويندي بينينك عن فيلم “سيرة ذاتية”.

جائزة أفضل إخراج : السويسرية كارمن جاكيي مخرجة فيلم “البرق”.

– جائزة الأداء النسائي : الممثلة الكورية شوا سونغ يون عن فيلم “رايس بوي سليبس”.

جائزة الأداء الرجالي : الممثل الإندونيسي أرسويندي بينينك عن فيلم “سيرة ذاتية

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