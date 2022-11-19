طنجة ..الاتحاد المغربي للشغل يفتح مقره لتشجيع الأسود بالمونديال
هبة بريس - مكتب طنجة
أعلن الاتحاد المغربي للشغل فرع طنجة ، عن فتح مقره لتشجيع أسود الإطلس بمنافسات مونديال قطر لكرة القدم 2022 .
وأوضح الاتحاد المغربي بطنجة للشغل في منشور له ، عن فتح أبواب مقره أمام المناضلي والمناضلات لعرض مباريات مونديال قطر، خاصة مباريات المنتخب المغربي، الذي سيواجه في أولى مبارياته منتخب كرواتيا .
وحمل المنشور شعار :” “جميعا من أجل تشجيع المنتخب الوطني المغرب”.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0
تعليق واحد
شخاصك العريان . خواتم امولاي.