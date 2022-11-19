طنجة ..الاتحاد المغربي للشغل يفتح مقره لتشجيع الأسود بالمونديال

هبة بريس - مكتب طنجة

أعلن الاتحاد المغربي للشغل فرع طنجة ، عن فتح مقره لتشجيع أسود الإطلس بمنافسات مونديال قطر لكرة القدم 2022 .

وأوضح الاتحاد المغربي بطنجة للشغل في منشور له ، عن فتح أبواب مقره أمام المناضلي والمناضلات لعرض مباريات مونديال قطر، خاصة مباريات المنتخب المغربي، الذي سيواجه في أولى مبارياته منتخب كرواتيا .

وحمل المنشور شعار :” “جميعا من أجل تشجيع المنتخب الوطني المغرب”.

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