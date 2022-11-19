الولايات المتحدة .. عاصفة ثلجية تضرب أجزاء من ولاية نيويورك

هبة بريس - وكالات

شهدت عدد من مناطق غرب ولاية نيويورك الأمريكية عاصفة ثلجية تسببت في شل الحركة في عدد من أجزاء الولاية، وفق ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.

وأوردت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، اليوم السبت، نقلا عن خدمة الطقس الوطنية أن ارتفاع الثلوج فاق ستة أقدام في بعض المناطق في غرب الولاية، مما تسبب في إغلاق الطرق.

وغطت الثلوج مساحات كبيرة، يضيف المصدر ذاته، مما أدى إلى حظر القيادة وإلغاء الرحلات الجوية في عطلة نهاية الأسبوع.

كما غمرت الثلوج المناطق الواقعة شمال شرق بحيرة أونتاريو (من وسط مقاطعة جيفرسون إلى مقاطعة لويس الشمالية)، بثلوج كثيفة في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وفي مدينة بوفالو، في ولاية نيويورك، يستمر تساقط الثلوج وسط عاصفة ثلجية تاريخية.

وأشار موقع “أكسيوس” الإخباري، نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إلى أن الحد الأقصى لتساقط الثلوج، الذي تم الإبلاغ عنه حتى الآن، بلغ 66 بوصة في قرية أورتشارد بارك، في مقاطعة إيري.

وأضاف المصدر ذاته أن أزيد من 13.9 بوصة من الثلوج سقطت صباح اليوم السبت في مطار بوفالو.

من جانبها، أفادت وكالة “بلومبرغ”، نقلا عن مسؤولي الولاية وخبراء الأرصاد الجوية، أن التقديرات تشير إلى أن الثلوج ستغطي، وبحلول الأحد، منطقة بوفالو بارتفاع يتراوح ما بين 1 و1.2 متر، ويفوق مترين في بعض المناطق.

وكانت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، أعلنت، منذ الخميس، حالة الطوارئ في 11 مقاطعة في الولاية، وذلك مع اقتراب عاصفة خطيرة من المنطقة، حيث تم إغلاق المدارس في بوفالو، وحظر حركة المرور التجارية من الطريق السريع 90 في غرب نيويورك.

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