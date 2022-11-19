سفير أنقرة بالمغرب : نزاع الصحراء مفعتل واستثمارات تركية قريبة بالعيون

هبة بريس - الرباط

اعتبر السفير التركي المعتمد بالرباط عمر فاروق دوغان، أن نزاع الصحراء المغربية مفتعل ويخدم أجندات أطراف ثالثة لها مصالح اقليمية استراتيجية بالمنطقة .

وأضاف دوغان ، في حوار مع جريدة “ماروك ايبدو ” الناطقة بالفرنسية ، ان المغرب وتركيا دولتان شقيقتان وحليفتان وشريكتان استراتيجيتان ، والعلاقات بين البلدين عميقة جدًا ومتأصلة في التاريخ ، تعود إلى القرن السادس عشر.

وأردف السفير التركي بالرباط قائلا :” لا يمكنني الحديث عنها دون ذكر معركة الملوك الثلاثة حيث قاتلت القوات التركية في صفوف القوات المغربية ضد التهديد الأوروبي ، تقع تركيا في مضيق البوسفور ، والمغرب في جبل طارق ، وهذان موقعان استراتيجيان للغاية. وهو مايفرض علينا التقارب من أجل الارتقاء بالعلاقات الرسمية إلى نفس مستوى المشاعر بين الشعبين الشقيقين “.

وقال سفير تركيا ان “هذا الصراع الإقليمي المفتعل هو صراع مصطنع ويفيد أطرافا ثالثة هدفها شل التنمية بالمنطقة” مضيفا :” “يظل القطاع الخاص التركي مستقلا وغير منخرط في القضايا السياسية، بينما يتبنى نهجا يربح فيه الجميع، لذلك، لا توجد عقبة أمام الاستثمار الخاص التركي في جميع أنحاء التراب المغربي..إلى جانب ذلك، أعلن أن سلسلة تركية ستفتح متجرا في العيون في الصحراء قريبا جدا..نشجع دائما المستثمرين على المشاركة في تعزيز التعاون بين المغرب وتركيا”.

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