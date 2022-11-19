سفير تركيا بالمغرب

سفير أنقرة بالمغرب : نزاع الصحراء مفعتل واستثمارات تركية قريبة بالعيون

2022-11-19 / 19:44
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هبة بريس - الرباط

اعتبر السفير التركي المعتمد بالرباط عمر فاروق دوغان، أن نزاع الصحراء المغربية مفتعل ويخدم أجندات أطراف ثالثة لها مصالح اقليمية استراتيجية بالمنطقة .

وأضاف دوغان ، في حوار مع جريدة “ماروك ايبدو ” الناطقة بالفرنسية ، ان المغرب وتركيا دولتان شقيقتان وحليفتان وشريكتان استراتيجيتان ، والعلاقات بين البلدين عميقة جدًا ومتأصلة في التاريخ ، تعود إلى القرن السادس عشر.

وأردف السفير التركي بالرباط قائلا :” لا يمكنني الحديث عنها دون ذكر معركة الملوك الثلاثة حيث قاتلت القوات التركية في صفوف القوات المغربية ضد التهديد الأوروبي ، تقع تركيا في مضيق البوسفور ، والمغرب في جبل طارق ، وهذان موقعان استراتيجيان للغاية. وهو مايفرض علينا التقارب من أجل الارتقاء بالعلاقات الرسمية إلى نفس مستوى المشاعر بين الشعبين الشقيقين “.

وقال سفير تركيا ان “هذا الصراع الإقليمي المفتعل هو صراع مصطنع ويفيد أطرافا ثالثة هدفها شل التنمية بالمنطقة” مضيفا :” “يظل القطاع الخاص التركي مستقلا وغير منخرط في القضايا السياسية، بينما يتبنى نهجا يربح فيه الجميع، لذلك، لا توجد عقبة أمام الاستثمار الخاص التركي في جميع أنحاء التراب المغربي..إلى جانب ذلك، أعلن أن سلسلة تركية ستفتح متجرا في العيون في الصحراء قريبا جدا..نشجع دائما المستثمرين على المشاركة في تعزيز التعاون بين المغرب وتركيا”.

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‫8 تعليقات

  1. كلام على المقاس هذه هي الحقيقة التي يرفض الطرف الآخر تقبلها شكرأ تركيا على دعم القضية الوطنية الأولى التي اعتبرها صاحب الجلالة منظار الذي يرى به العالم….. ونطالب بمزيد من تبادل تجاري لأن الأخوة الأتراك سلعهم جيدة وبثمن معقول

  2. قديما الامبراطورية العثمانية كانت مجاورة للامبراطورية المغربية الشريفة.
    بالتوفيق والنجاح للعلاقات التركية المغربية

  6. على تركيا أن تنشر أرشيف الدولة العثمانيية
    لتسكت بعض المتشدقين بتاريخ مزيف بالأكاذيب والزور وينسبونه إليهم وعن العلاقات التاريخية بين الإمبراطورية المغربية والإمبراطورية العثمانية التى كانت تحكم بعض أجزاء المغرب الكبير انداك

  7. اللهم بارك لبلدي العزيز المملكة المغربية الشريفة تحت قيادة عاهلنا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله

  8. تصريح جميل جدا نتمنى بدل استثمار متاجر نفضل قنصلية تمثيلية دبلوماسيه بالعيون او الداخلة

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