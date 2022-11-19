“مأساة يونيو “..استئنافية الناظور تشدد العقوبات في حق 14 متورطا

2022-11-19 / 19:28
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هبة بريس - متابعة

رفعت محكمة الاستئناف بالناظور، مدة الحبس، من 8 أشهر إلى ثلاثة سنوات، في حق 14 مهاجرا، من الموقوفين على خلفية “أحداث مليلية” المحتلة في يونيو الماضي.

وقال محامي المتهمين، مبارك بويرك، لـ”فرانس برس” إن محكمة الاستئناف “قضت ليل الخميس بتشديد العقوبات في حق هذه المجموعة من 8 أشهر إلى ثلاثة أعوام”، معتبرا القرار “مؤسفا ومبالغا فيه”، مشيرا إلى أنهم “نفوا أمام المحكمة ارتكاب أي عنف”.

وأدين هؤلاء ومعظمهم سودانيون، بتهم “الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي” و”الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية” واستخدام “العنف ضد موظفين عموميين” و”التجمهر المسلح” و”العصيان”، وفق ما أضاف دفاعهم.

وكانوا قد أوقفوا خلال عمليات تمشيط لقوات الأمن المغربية لإبعاد المهاجرين غير النظاميين من جبل كوركو، حيث يختبئون في انتظار تسلق السياج المحيط بجيب مليلية الاسباني عند سفح الجبل.

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‫5 تعليقات

  1. اصلا المهاجرون ضحايا بلادنهم واجدر على المغرب تنسيق مع بلادنهم واعادتهم بدل سجنهم

  3. وسيفطوهم لبلدانهم ا البشر، راه اي بلاد محترم كيشد شي حد بلا وراق يرحلو مباشرة، حتى البلدان اللي جايين منها هادو كيرحلو ، مؤخرا الكوت ديفوار والغابون رحلو مغاربة سالات لهم الاقامة

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