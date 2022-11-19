رئيس الفيفا: الغرب “منافق” في تقاريره عن سجل حقوق الإنسان في قطر

2022-11-19 / 19:19
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هبة بريس - وكالات

اتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، الغرب بـ “النفاق” في تقاريره عن سجل حقوق الإنسان في قطر عشية انطلاق بطولة كأس العالم.

وفي مؤتمر صحفي في الدوحة، تحدث إنفانتينو لمدة ساعة تقريبًا وقدم دفاعًا متحمسا عن قطر والبطولة.

وقد طغت قضايا عدة متعلقة بقطر على الحدث، بما في ذلك وفيات العمال المهاجرين ومعاملة المثليين جنسيا.

افتتح إنفانتينو بالقول: “اليوم لدي مشاعر قوية. اليوم أشعر أني قطري، أشعر أني عربي، أشعر بأني أفريقي، أشعر بأني مثلي الجنس، أشعر أني معوق، أشعر أني عامل مهاجر”.

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