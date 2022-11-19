الصورة تعبيرية

منجل يـ.ـنهي حــ..ـياة زوجة على يد زوجها بقلعة السراغنة

2022-11-19 / 18:57
21

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن زوجا أربعينيا، وضع حدا لحياة زوجته بواسطة منجل بنواحي قلعة السراغنة.

وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه فيه الذي ينحدر من دوار الصهريج باقليم قلعة السراغنة، قيل أنه دخل في خلاف مع زوجته، مما جعل المشهد ينتهي بجريمة قتل، ضمن حادث مؤلم استنفرت له عناصر الدرك الملكي التي سارعت إلى تطويق المكان والبحث عن المشتبه فيه بعد ورود أنباء عن فراره نحو منزل والدته بمنطقة دمنات.

التحقيقات التي باشرها المحققون أسفرت عن توقيف الزوج واخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بمستشفى مراكش، حيث من المرجح أن يتم عرض جثتها على الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، تاركة وراءها ثلاث أطفال لازالوا في سن الحلم.

وهذا تبقى التحقيقات التي ستباشرها الجهات المختصة تحت اشراف النيابة العامة المختصة، كفيلة بفك كافة ظروف وملابسات الواقعة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثور على ج_ثة متحللة بمجرى مائي تستنفر أمن طنجة

العثور على ج_ثة متحللة بمجرى مائي تستنفر أمن طنجة

2022-11-22 / 17:24
Photo of 13 قت_يل و37 جريح في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بتازة

13 قت_يل و37 جريح في انقلاب حافلة لنقل المسافرين…

2022-11-22 / 11:15
Photo of جريمة وجدة.. المتهم “كان متشبعا بالفكر المتطرف”

جريمة وجدة.. المتهم “كان متشبعا بالفكر المتطرف”

2022-11-21 / 15:14
Photo of “مـ..ـأساة” ..غرق مركب صيد يقل 6 مغاربة بالقنيطرة

“مـ..ـأساة” ..غرق مركب صيد يقل 6 مغاربة بالقنيطرة

2022-11-20 / 20:04
Photo of قــ..ـتلى في هـ..ـجوم مسلح على ملهى ليلي للمــ..ـثليين في ولاية كولورادو الأمريكية

قــ..ـتلى في هـ..ـجوم مسلح على ملهى ليلي للمــ..ـثليين في…

2022-11-20 / 18:12
Photo of مصـ..ـرع فتاتين في حـ..ـادثة سير بالطريق السيار بين تازة و فاس

مصـ..ـرع فتاتين في حـ..ـادثة سير بالطريق السيار بين تازة…

2022-11-19 / 21:09
Photo of جريمة بشعة تهز سيدي قاسم.. زوجة ت.قتل زوجها وتدفن جثت.ه داخل “كوري”

جريمة بشعة تهز سيدي قاسم.. زوجة ت.قتل زوجها وتدفن…

2022-11-19 / 17:17
Photo of هزة أرضية بقوة 4,5 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 4,5 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

2022-11-19 / 12:12
Photo of فرضية الانتـ.ـحار..العثور على جــ..ـثة ثلاثيني يستنفر أمن طنجة

فرضية الانتـ.ـحار..العثور على جــ..ـثة ثلاثيني يستنفر أمن طنجة

2022-11-18 / 21:08
Photo of تاونات جريمة ق_تل تهز دوار مسدورة بجماعة عين عائشة

تاونات جريمة ق_تل تهز دوار مسدورة بجماعة عين عائشة

2022-11-17 / 11:55

‫21 تعليقات

  1. من علامات الساعة وهدا لم يحدت قديما الا في زماننا هدا الله استر الايام تتسارع نحن على بعد خطوات من نهاية الزمان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق